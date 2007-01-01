Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калужской области «Газель» врезалась в фуру – пострадали двое
Новость дня Происшествия

В Калужской области «Газель» врезалась в фуру – пострадали двое

Дмитрий Ивьев
12.02, 12:53
0 1255
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 12 февраля на федеральной трассе А108 недалеко от деревни Пантелеевка Жуковского района.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «ДАФ».

Травмы получил сам водитель «Газели» и его 40-летний пассажир. Их госпитализировали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

