В Калужской области «Газель» врезалась в фуру – пострадали двое
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 12 февраля на федеральной трассе А108 недалеко от деревни Пантелеевка Жуковского района.
По предварительной информации, 45-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «ДАФ».
Травмы получил сам водитель «Газели» и его 40-летний пассажир. Их госпитализировали.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
