Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Небо над Калугой закрывали для полётов
Происшествия

Небо над Калугой закрывали для полётов

Дмитрий Ивьев
12.02, 08:51
0 439
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Росавиация вводила ограничения в ночь на четверг, 12 февраля.

Самолётам нельзя было садиться и взлетать в Грабцево в течение шести с половиной часов – с полуночи до 6:30.

По официальным данным федеральных властей, в калужском небе БПЛА не сбивались. Но дроны уничтожены в соседних Смоленской, Брянской и Тульской областях.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQyL2xlZW4vZHdkZ1VtSFVGUmxIRlE9PSIsInZhbHVlIjoiWmhRMlp2bXcyUXFlRmhwQkpQaXRUWnpoL1RqdzR4Y2w1VEI5SVliZTVWOEdRajZBUmx2U3JaVHRwaWVZaklUaFAxdm9LR0NPc3Z6cDhXclNzL21iM3VKWWpvbDhoSm9JN3RRazFzNUJnbVVIVzgwQlNVRm1FMGpYYjNUSXpqRnF0bVRyK0dQRUxPNFRMMjkzekJhanYwdjViTFRnR2g0YTFXeVQ3Q0tkWUhZTUFuZERMc25BRzZ2bFRQZUtUc00ydWlpdGxDMXFQeE50QnpaK0Z3a0puMkswRk85b2hpMEdjOGE3b0VaMzFlTmRNWWkrQVlkQndDMi9mWVQva0dXa0c2UDBudWRNdDY0cFJjWU9UZ1I0MDNqazNCeURucG9hS0doYnhOd1JBWkJLWnlxR0MzWGNRcTJOUGtXQUNPeU52azV2a0Y4MjJydEg5RmtLRW93ZXh0dkhQYVpRZnRzTVgwWHFWSDJBdFZ5Mk80TkdVS1JzdzJ5S1lFL2pjT2FnQTIxeHZjOU1taG1RU2RocytBUFNZeVYyRGFQeUxxb2xtamhDaG1FMC90cUNacjEwY1NxbXM2NHVwODFVTTlSbyIsIm1hYyI6ImNhMjhjZDM4NDlmOTdiYjdhMDg2MDUzYjdlNDk5MDIwYmVjNzVkYmYxZDBjYWQ3ZmM4YzkyZWI0NTQxMTdhZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InIwaU41emtUM1JNcmd4eGJwREZXK2c9PSIsInZhbHVlIjoiZlA0Q1J1M1pBMUM0dGpZSS9mWFNDS29TbjNRRDdTaFhkWVk1dkhvcHVwd3ltdmpTNm03VTQ2Zy93SWdWcTFGS3ZLQnRYdXFYK0FQOUxCWU1ORndwbVZMSEdzMVJCR2QxTlJyV1ptRHp6MThOM1NMUWswUTdDUzhZWTI4RjY5bTR0TUxkSkxxOVg3S1RLVkJ2UDUzZHVna0k5Z1lVNThmYnl6UUZ1NlRiWFl5V1dQU05ycDR6NTN2TTBnWk9UcENvZURDTFRTZUd0ZnhHbWlPTzc3U2FNSzFPR3BPQWltSjlkR2JMbXRpcCtYK2dFRnBiQzJ1dFVJWXA5ZHFNazU2cUF3M0ZaWmJwYk5YQld4Mktsd2ZIb2UxWVZxOFVaSDdpbkc2MlIvaktRSSt5Nk9XRlBTM0h0YUpnMjNlMkFpRzYvVGlVbUdQNmJJdExvV1ZabHo5TDczaTkzMDFZZkcreE0rM1FSMWJuQWM2VW1qU2szay96a05xaUFsVjIvSW1jSzdPSlRvaEc3dXUxKzNFb2VWQ0RUWWh1MnR2U1JWcHZnYnVOODAzSURBZUhWUDNPV21pL25Dd0JpV0VIMUJsSDFKV3JTUmFzVkNIUDhSUzQrM0tZZ1pzUndndlRnNlMyd1cyNklhcHVOOEpaQmVOOFBzbHY3R0VrcjB1TE93bmVleDRqVFhPMVJTRkNqcTdaVjg0Q2FPZzVNNGxuWnhwV3NUMjZnWUhJNER4RmJWR0xoanNUMVBmODYyOXRlenF5NnRuaHhqbDN0M2NlcDEyTWxxUUtOWml5NzN5UTh2eStPRmF4ZlJKbk9UL3d3YmNWb0ovTGl2U0tsaWIrSm5zTSIsIm1hYyI6IjI2NzI4ZDgwYzAyYzNiNTdjZmI3ZjRkOWRmNmQ1NDM4ZmNjYmY3MzRjZDk5MTQwYjZiNjYzYzEzNDQ1ZDhhYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+