Небо над Калугой закрывали для полётов

Росавиация вводила ограничения в ночь на четверг, 12 февраля.

Самолётам нельзя было садиться и взлетать в Грабцево в течение шести с половиной часов – с полуночи до 6:30.

По официальным данным федеральных властей, в калужском небе БПЛА не сбивались. Но дроны уничтожены в соседних Смоленской, Брянской и Тульской областях.