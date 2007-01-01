Небо над Калугой закрывали для полётов
Росавиация вводила ограничения в ночь на четверг, 12 февраля.
Самолётам нельзя было садиться и взлетать в Грабцево в течение шести с половиной часов – с полуночи до 6:30.
По официальным данным федеральных властей, в калужском небе БПЛА не сбивались. Но дроны уничтожены в соседних Смоленской, Брянской и Тульской областях.
