В Калужской области подросток пострадал в ДТП
Авария произошла в Детчино утром во вторник, 10 февраля, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По предварительной информации, около 8:15 на дороге Калуга - Детчино – Малоярославец 71-летний водитель «Рено Логан» на перекрёстке не пропустил «Форд Фокус».
Травмы в аварии получил 15-летний пассажир «Форда». Врачи оказали ему помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь