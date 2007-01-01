Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калужской области подросток пострадал в ДТП
Происшествия

В Калужской области подросток пострадал в ДТП

Дмитрий Ивьев
11.02, 10:28
0 672
Авария произошла в Детчино утром во вторник, 10 февраля, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 8:15 на дороге Калуга - Детчино – Малоярославец 71-летний водитель «Рено Логан» на перекрёстке не пропустил «Форд Фокус».

Травмы в аварии получил 15-летний пассажир «Форда». Врачи оказали ему помощь.

