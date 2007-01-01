Две легковушки разбились в Детчино
Утром во вторник, 10 февраля, авария произошла в этом населенном пункте Малоярославецкого района на улице Ленина.
Там столкнулись «Форд Фокус» и «Рено Логан», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации спасателей, в этой аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства и причины ДТП уточняются.
