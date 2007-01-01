Обнинск
Две легковушки разбились в Детчино
Происшествия

Две легковушки разбились в Детчино

Дмитрий Ивьев
11.02, 08:50
Утром во вторник, 10 февраля, авария произошла в этом населенном пункте Малоярославецкого района на улице Ленина.

Там столкнулись «Форд Фокус» и «Рено Логан», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации спасателей, в этой аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства и причины ДТП уточняются.

