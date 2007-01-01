Жилой дом сгорел в Калужской области

Рано утром в среду, 11 февраля, пожар произошёл в посёлке Пятовский Дзержинского района. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, около 5:00 загорелся частный жилой дом на улице Свердлова.

Среди людей пострадавших нет.

На месте работали два пожарных расчёта.

Причины этого возгорания ещё устанавливаются.