Небо над Калугой закрыли для полётов
Утром в среду, 11 февраля, об этом сообщила Росавиация.
Запрет полётов в аэропорту «Калуга» связан с угрозой безопасности. Такие меры на короткий срок несколько раз вводились в ночь на среду.
МЧС также предупреждало о ракетной опасности в регионе.
По официальным данным, в регионе пока нет сбитых БПЛА в текущих сутках.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь