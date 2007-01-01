Небо над Калугой закрыли для полётов

Утром в среду, 11 февраля, об этом сообщила Росавиация.

Запрет полётов в аэропорту «Калуга» связан с угрозой безопасности. Такие меры на короткий срок несколько раз вводились в ночь на среду.

МЧС также предупреждало о ракетной опасности в регионе.

По официальным данным, в регионе пока нет сбитых БПЛА в текущих сутках.