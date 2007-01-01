Ракетную опасность объявляли в Калуге ночью
Сообщения от МЧС поступили на телефоны жителей региона в ночь на среду, 11 февраля.
Министерство призывало калужан укрыться в безопасных местах.
Чуть позже МЧС сделало рассылку об отмене ракетной опасности.
По данным федеральных властей, в ночь на среду в Калужской области не сбивались беспилотные летательные аппараты.
