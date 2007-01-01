Обнинск
Ракетную опасность объявляли в Калуге ночью
Происшествия

Ракетную опасность объявляли в Калуге ночью

Дмитрий Ивьев
11.02, 08:41
0 277
Сообщения от МЧС поступили на телефоны жителей региона в ночь на среду, 11 февраля.

Министерство призывало калужан укрыться в безопасных местах.

Чуть позже МЧС сделало рассылку об отмене ракетной опасности.

По данным федеральных властей, в ночь на среду в Калужской области не сбивались беспилотные летательные аппараты.

