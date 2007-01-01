В Калуге женщина пострадала в аварии на улице Гагарина

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло около 17:00 в понедельник, 9 февраля, недалеко от перекрестка с улицей Комарова.

По предварительной информации, 39-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны Правого берега, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Мерседес».

Травмы получила 31-летняя женщина, которая была за рулём «Мерседеса». Врачи оказали ей помощь, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.