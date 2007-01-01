Ракетную и беспилотную опасности объявляли в Калужской области
Сообщения об этом поступали жителям региона от имени МЧС в ночь на вторник, 10 февраля.
Людей призывали укрыться в помещениях с капитальными стенами либо в других безопасных местах.
Власти региона пока не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.
Накануне вечером губернатор Владислав Шапша рассказал, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.
