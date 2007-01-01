Обнинск
-17...-16 °С
Происшествия

Ракетную и беспилотную опасности объявляли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.02, 08:00
Сообщения об этом поступали жителям региона от имени МЧС в ночь на вторник, 10 февраля.

Людей призывали укрыться в помещениях с капитальными стенами либо в других безопасных местах.

Власти региона пока не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.

Накануне вечером губернатор Владислав Шапша рассказал, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.

