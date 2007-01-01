Обнинск
-17...-16 °С
Главная Новости Происшествия В Калуге «Тойота» и «Мерседес» столкнулись на улице Гагарина
Происшествия

В Калуге «Тойота» и «Мерседес» столкнулись на улице Гагарина

Дмитрий Ивьев
10.02, 08:49
0 656
Эта авария произошла вечером в понедельник, 9 февраля, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Легковые автомобили «Тойота» и «Мерседес» столкнулись на улице Гагарина.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Оба водителя двигались в сторону улицы Королева в районе подземного перехода.

Травмы получил один человек.

