В Калуге «Тойота» и «Мерседес» столкнулись на улице Гагарина
Эта авария произошла вечером в понедельник, 9 февраля, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Легковые автомобили «Тойота» и «Мерседес» столкнулись на улице Гагарина.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Оба водителя двигались в сторону улицы Королева в районе подземного перехода.
Травмы получил один человек.
