Небо над Калугой закрыли для полётов
В ночь на понедельник, 9 февраля, ограничения введены Росавиацией.
В калужском аэропорту запрещено взлетать и садиться самолётам из-за угрозы безопасности.
Напомним, власти региона сообщили, что ночью сбиты два беспилотника на окраине Калуги. Однако ограничения в аэропорту продолжают действовать.
На сегодня из Грабцево запланированы вылеты в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
