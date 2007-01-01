Обнинск
Небо над Калугой закрыли для полётов
Небо над Калугой закрыли для полётов

Дмитрий Ивьев
09.02, 08:16
В ночь на понедельник, 9 февраля, ограничения введены Росавиацией.

В калужском аэропорту запрещено взлетать и садиться самолётам из-за угрозы безопасности.

Напомним, власти региона сообщили, что ночью сбиты два беспилотника на окраине Калуги. Однако ограничения в аэропорту продолжают действовать.

На сегодня из Грабцево запланированы вылеты в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

