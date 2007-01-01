Обнинск
-13...-12 °С
Происшествия

В Калуге задержали пьяного водителя

Дмитрий Ивьев
09.02, 09:16
0 572
В Калуге полицейские остановили машину «Лада Гранта» на улице Телевизионной. За рулём оказался 37-летний местный житель. Инспекторы сразу заподозрили, что мужчина пьян: от него пахло алкоголем, а говорил он невнятно, сообщили 9 февраля в полиции.

Водителю предложили провериться на алкотестере, а потом - пройти медицинское освидетельствование. Оба раза он отказался.

Полицейские увезли машину на штрафстоянку.

Теперь калужанину грозит штраф 45 тысяч рублей и запрет садиться за руль на полтора-два года.

