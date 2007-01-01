В центре Калуги «Опель» после ДТП отбросило на 17-летнего пешехода
В полиции сообщили подробности о происшествии на перекрёстке улиц Кирова и Московской. Эта авария произошла около 16:40 в воскресенье, 8 февраля.
Там столкнулись «Хавал» и «Опель». После этого «Опель» отбросило на 17-летнего пешехода.
Подростка с травмами доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
