Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В центре Калуги «Опель» после ДТП отбросило на 17-летнего пешехода
Происшествия

В центре Калуги «Опель» после ДТП отбросило на 17-летнего пешехода

Дмитрий Ивьев
09.02, 08:56
0 851
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В полиции сообщили подробности о происшествии на перекрёстке улиц Кирова и Московской.  Эта авария произошла около 16:40 в воскресенье, 8 февраля.

Там столкнулись «Хавал» и «Опель». После этого «Опель» отбросило на 17-летнего пешехода.

Подростка с травмами доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
40%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjcwTUpIT3BGTzIxWVYrU0tSdEZ0Ymc9PSIsInZhbHVlIjoiOG5GWmdFSWd6OUxqQXQrSFJ4ZTRJTktrY3ZMNnp0MHFCWTI0RVdOZEZtN2EyL2F5c3hFdmVjTlg0Q1NZb3VPa00vOE52R3dOVGpzU2FnVXphOFVZLy9UNFA4eTFFTnMxaHk0SmxXdDVKYVUyaGtDUk5DbHhIUHM5aDExOUd3RDRJU3FCTjJZczgySHJQbnZHV1Q2MUI1MlhnMjdobU1Ic3QvMmJPZUR2M3Q2eUZwQ1cwc204VkxxWDE5OXBtZHR3OC9laDNzUHBQWWVnREt5T05PWEJZZVIzTlQyeTJZSGNNVkVNRjJYSzEwN3hacTN2MUc3UHJHSU13RUpPKzFUUnNxdDRwcHRVcUxrTitQVVg1UW03Kzc1VEROSnpvOC9peXRHU1JoTGRZVTExQnltL2N1S1VYK2V3Z1hnbzNvWEpISjgwMXQvZVBtWkx2L3p5ZHVKZ1l5ejRTYVAxVzBBc3lSaklibko5MDhuWFFKUlhhVVZEcjFyUGxCbWN6d3piZjNvK3N1V3VSR21xeHhBMkpvTktJcTc1ZHVzR3NNc1I1emRuNFhxcHBCaWtacEVNSHlQQ3QxUXBLVjlHeVhPZCIsIm1hYyI6IjMwOGViMjg3NmViZjViMjdlYmQ3MzU2YjM1MTYwZGE2ZTI2YWE1NTE0M2I1ZWUzOGI0MmVlN2IwY2EwOTlkMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlKbnMwWEdkRDFwWGFoSTA2VWNFTHc9PSIsInZhbHVlIjoiNWFZRDZvU3kzVEp2TWNuSngzYUhsZXlzRzVnWGVPbVJ3SE4xaU5WU2hHcTVVbEczNmFKSGdqK2w1aE9WWFBEWjFxUEllK08rMEVUYmRwblBiNU1RVHp4MzRjV3ovVjJEdzJ5eHNQSjNoUmVGVmEyZWhKYUQ2Q004YTh1cHdLT0lDNU5CR005a0tNaGV1RGlvQkxjMjAzU3RrSFYxSWt2ZnFCSStDUUc2UTh1ZHJKdUxtZHp2eGJ1LzdsOUgxQVVURnJ6R0VDWVNtR0Znc0dtb1VYbFdLQkwyTkpqQ1Q2SS9oS21ra2hPZGV1MVl1bnJZWnA0S21uay9PR29LY2tuQWtkTFZLMDRvazArOFZZNll4c2V4dnN3NDF6dm56UC8xWWZFTXFCZnVVdVJhQk1rNDBlWVlhbXVhSGhLQzdvWlBFWDA5YWt1OW81QzY4MmhOYjE3U3dGL1l5VURiaGR1MCtWNXRzenhtQXNlczFxRE9qci9xQkRsYTd4N2VNM0RWOEdYSmJ2aCs1enVCMUZHSTduQTZyRVJMYW8zTmhPYnZ3MkRkZEhhYVl0OWlMeEhTUTFDSjVjc0VoOHNsNWhuWEF5dW5mNDc3OEJ0ellyWWk3QkNsVHVTdUwySGpYZ3FIamNTQ0VHVEJGYWV1RHVRNk9iemZFUDczaXZZbU9jdVlCdGx6OFZtbkw0RFY2cndGNWxpQld0QlZIN0Q4emdiVW5mb1VGc2wvYnU0YzE2WngzTC9DUnJMUk4wQVBMdXh1eTI4WmIwL0VKZzYyUFN3S3JUblpZWTE5V09xVG5FOEp0cjR0WkV2dDFiWXNMQjJtZTRDdllVcFBubjZlUytrYiIsIm1hYyI6ImJlNTVjMzc3ZmNhZTVjOTI4YmEwZDExY2U4YTlhZDA2YzY3ODkwZjVlYjI0YTVhMzdiODA4MzVhYjc4ZWQ2ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+