В центре Калуги «Опель» после ДТП отбросило на 17-летнего пешехода

В полиции сообщили подробности о происшествии на перекрёстке улиц Кирова и Московской. Эта авария произошла около 16:40 в воскресенье, 8 февраля.

Там столкнулись «Хавал» и «Опель». После этого «Опель» отбросило на 17-летнего пешехода.

Подростка с травмами доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.