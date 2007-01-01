Ракетную опасность объявляли в Калужской области
В ночь на понедельник, 9 февраля, соответствующую информацию рассылало жителям региона МЧС.
Людей призывали укрыться в безопасных местах.
Ракетная опасность продолжалась более двух часов.
Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги силы ПВО сбили два беспилотника, никто не пострадал.
