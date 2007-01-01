Обнинск
Ракетную опасность объявляли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
09.02, 07:45
В ночь на понедельник, 9 февраля, соответствующую информацию рассылало жителям региона МЧС.

Людей призывали укрыться в безопасных местах.

Ракетная опасность продолжалась более двух часов.

Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги силы ПВО сбили два беспилотника, никто не пострадал.

