Калугу атаковали два беспилотника
В ночь на понедельник, 9 февраля, силы ПВО сбили летательные аппараты на окраине областного центра. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.
По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
В ночь на понедельник МЧС объявляло беспилотную и ракетную опасность в регионе. Калужан призывали укрыться в безопасных местах.
