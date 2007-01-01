Обнинск
Новость дня Происшествия

Калугу атаковали два беспилотника

Дмитрий Ивьев
09.02, 08:25
0 1425
В ночь на понедельник, 9 февраля, силы ПВО сбили летательные аппараты на окраине областного центра. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.

По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

В ночь на понедельник МЧС объявляло беспилотную и ракетную опасность в регионе. Калужан призывали укрыться в безопасных местах.

