Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотники
Происшествия

Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотники

Евгения Родионова
08.02, 08:09
0 408
В ночь на воскресенье, 8 февраля, силы ПВО работали в Ульяновском и Износковском районах.

Там уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительной информации, разрушений инфраструктуры нет.

На местах происшествий работают оперативные службы.

