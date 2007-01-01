Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотники
В ночь на воскресенье, 8 февраля, силы ПВО работали в Ульяновском и Износковском районах.
Там уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По предварительной информации, разрушений инфраструктуры нет.
На местах происшествий работают оперативные службы.
