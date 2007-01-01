В Калуге произошло ДТП из-за нарушения правил выезда с прилегающей территории

В пятницу, 6 февраля 2026 года, около 23:15, на улице Зерновой в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Daewoo Nexia», 1960 года рождения, выезжая на Зерновую улицу с прилегающей территории возле дома 30, корпус 1, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге.

Это привело к столкновению с другой автомашиной «Daewoo Nexia» под управлением водителя 1990 года рождения.

В результате аварии травмы получил пассажир автомобиля, имевшего преимущество в движении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.