В Калуге произошло ДТП из-за нарушения правил выезда с прилегающей территории
Новость дня Происшествия

В Калуге произошло ДТП из-за нарушения правил выезда с прилегающей территории

В пятницу, 6 февраля 2026 года, около 23:15, на улице Зерновой в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие.
Владимир Андреев
07.02, 14:18
0 487
По предварительной информации, водитель автомобиля «Daewoo Nexia», 1960 года рождения, выезжая на Зерновую улицу с прилегающей территории возле дома 30, корпус 1, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге.

Это привело к столкновению с другой автомашиной «Daewoo Nexia» под управлением водителя 1990 года рождения.

В результате аварии травмы получил пассажир автомобиля, имевшего преимущество в движении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

