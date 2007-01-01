В Перемышльском районе упала водонапорная башня

В деревне Хохловка в субботу, 7 февраля обрушилась водонапорная башня.

При падении башня повредила электрокабель, который питает линию освещения дороги.

В результате повреждены кабели дорожного освещения и прекратилась подача воды. Электроснабжение жилых домов при этом нарушено не было.

- Для устранения последствий на месте работают аварийные службы Калугаэнерго и Калугаоблводоканал. Ориентировочное время восстановления — 3 часа, - заявил в 11 утра субботы глава администрации Перемышльского района Дмитрий Иванов.