В Жуковском районе дотла сгорел жилой частный дом
Новость дня Происшествия

В Жуковском районе дотла сгорел жилой частный дом

Владимир Андреев
07.02, 10:19
Пожар начался вечером в пятницу, 6 февраля, в деревне Скуратово.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 20:03. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место.

Спасти строение от огня, увы, не удалось, Дом выгорел полностью.

По сообщению регионального МЧС, в результате пожара пострадавших нет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

