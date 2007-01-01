В Жуковском районе дотла сгорел жилой частный дом
Пожар начался вечером в пятницу, 6 февраля, в деревне Скуратово.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 20:03. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место.
Спасти строение от огня, увы, не удалось, Дом выгорел полностью.
По сообщению регионального МЧС, в результате пожара пострадавших нет.
