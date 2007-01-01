Вражеский беспилотник ликвидирован в небе над Дзержинским районом
В ночь на субботу, 7 февраля силы ПВО уничтожили БПЛА над территорией Дзержинского муниципального округа.
- На месте работает оперативная группа, по предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ограничения на прием и вылет самолетов действовали в аэропорту Калуга в течение восьми часов.
Запрет был введен в 21:27 пятницы, а снято ограничение на прием и выпуск воздушных судов в 5:21 субботы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь