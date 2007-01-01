Обнинск
-12...-11 °С
Новость дня Происшествия

Вражеский беспилотник ликвидирован в небе над Дзержинским районом

Владимир Андреев
07.02, 08:10
0 277
В ночь на субботу, 7 февраля силы ПВО уничтожили БПЛА над территорией Дзержинского муниципального округа.

- На месте работает оперативная группа, по предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ограничения на прием и вылет самолетов действовали в аэропорту Калуга в течение восьми часов.

Запрет был введен в 21:27 пятницы, а снято ограничение на прием и выпуск воздушных судов в 5:21 субботы.

