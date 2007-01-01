Кровля обрушилась в сельском доме досуга в Барятинском округе
В здании Милотичского сельского дома досуга в Барятинском округе произошло обрушение кровли. Инцидент случился 6 февраля в деревне Милотичи.
По предварительной информации, в момент происшествия в помещениях здания никто не находился, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших.
Причины обрушения в настоящее время устанавливаются. Глава муниципалитета Андрей Хохлов сообщил, что начата претензионная работа для решения вопроса о восстановлении объекта в рамках гарантийных обязательств.
Дальнейшая информация уточняется.
