Кровля обрушилась в сельском доме досуга в Барятинском округе

В здании Милотичского сельского дома досуга в Барятинском округе произошло обрушение кровли. Инцидент случился 6 февраля в деревне Милотичи.

По предварительной информации, в момент происшествия в помещениях здания никто не находился, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших.

Причины обрушения в настоящее время устанавливаются. Глава муниципалитета Андрей Хохлов сообщил, что начата претензионная работа для решения вопроса о восстановлении объекта в рамках гарантийных обязательств.

Дальнейшая информация уточняется.