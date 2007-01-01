Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Кровля обрушилась в сельском доме досуга в Барятинском округе
Новость дня Происшествия

Кровля обрушилась в сельском доме досуга в Барятинском округе

Владимир Андреев
07.02, 07:40
0 303
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В здании Милотичского сельского дома досуга в Барятинском округе произошло обрушение кровли. Инцидент случился 6 февраля в деревне Милотичи.

По предварительной информации, в момент происшествия в помещениях здания никто не находился, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших.

Причины обрушения в настоящее время устанавливаются. Глава муниципалитета Андрей Хохлов сообщил, что начата претензионная работа для решения вопроса о восстановлении объекта в рамках гарантийных обязательств.

Дальнейшая информация уточняется.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InAzcFRRU3JMVGltaDRxbmVBNFZTaVE9PSIsInZhbHVlIjoiZGxJNnBiaHVHdlVRSmdlSEQ4c0VZRE1QZCszcGVUR0tHSU50bjdUNHh6VSsyYlpaYlJTUnB5aDdWelZ2ajhCT0NCRzdxbDUxcEMzODlubkZtSHkzb3gvYm9rbDFEdE1WcTNXSlM0MHYva1NkeFRWRnYwMGI0ekR3UkNZYy8xTFJ5RHJMVFlOZ0x2MU1hVk5Ya3pyYXFYRVBoSXNzNG5UOVBCMTVvUzBMOHdRMGphRlg2emdwYWVCaU1RcHBUcHZPU3pZOUt4TDF3QWRwdXVpM21zN2dNSUlFRnRWRVdUSWtsNXAvYmhkZEYwR3BrWlBhY1NxLzlsQlRVT0VoUDJlQVhkc09pNUdaTlNLQW1QcjdYRVF2Y0lRN2ttSkFlSlZ0cUdXK29sNXlhdVFXb1M0bURtditmMUZFZkhYNHg0UEJESFJvZTltVXZDQjNvWmZWS2N1am1RY3FURE8vdHhMR2k3Vi94QWtrUnZhUU1PS0RaTW80TnBJL0Y2TCtaUHdpZEt3U1A1c3hiZXBiL0xhMC9GTlFpNEFaY0pKWEdxeEk5TEg3N2RtdTdOUFg0Y1dzL1R4Q3N0dDh5VjBxZmkwRyIsIm1hYyI6IjE5MjhjNGI3MmM3Y2QyZmE4NGVkYTFhNzUwOWJkNjAzOTY0YTZmNTc2NzE2ZGZmYTJkY2Y5ZDdlZTA1MDMzN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik42TXhENTZBNkJKbTlIZmRWdkpvL1E9PSIsInZhbHVlIjoiUXh6a1ZXODR3NXlFZzJpZnZlRHMyQUdyU09hRUdPTEdDdUdRd1h2ZFVieFhHcTNBSmZMc2JpblRpQ3d5aEQrbFh3ZHkvZUNXNkdNSnRScE9MTlNWa2tJZnZWSVRFOWNhQTdlVCt6SVcxU2lWUThxbmJvcDlENjVodnJsUlhtdzRsZWlaTVoyOEVDM2VXMFlGejBadFJFcjJiSW9lWDJkb2RPYng4SGhDcUk2bk9EbHltZlM5bW0zRkFDYklQNGVqM0lVVlBhMThJT0FUSmdxSFU0ZGh4aWdpcEE5eEp2UWg3aFZrY29XOFZ6bU50UDN5Y1pUSE5wNGlFVTFrdWdBejdrKzkzdnRjTEFGUEdEYk91N2szWW44ckJaL0NPOG5OU2pGTGhZcW1GbitTbk1aYmRvRFRLWnM2WmVIV3JwZ3JCY0Q1WFZObG9Pc3V4S1ErTXpjL0Zhd1ZzYWdCczNxRG13UjllS1V6bXlvZi82MStCQkoyeWRSWTlFU3lYQTZDWlJSSkEzaXBxbURIWFdJNnh5MitpNTVmYWtRZWpuUU1mN2NOOWQ3S2RlNW9DMEF0d2FwcEFIazhEYzRuZHc5OXlwK0tOU3BVQ3FLRURMTjRsb2x6TW51eEFFQU1JNnM1bjV0V1BTWnM1Q2ZuWGo4WHcrRS94UHJERHl3ZjJLRHBhSW5tdTJUZ2x6eEFHY1JkWUwya2NOeng5N2dUaDNWc3hLaithZ3laaG83T0VDVkpUb1lVSnJVR0JvRzBXY08zVWgrSFBUQjV5bVk5OTlidjZTeDFYUWQxWWhwWGxBcGVaYkFTOTlPajVmVzlPVWxraFR6aGVUOWRkTE81aHlPKyIsIm1hYyI6IjVjNWE5OTYxZWZiYTk4MzEzYjI2Yzc4MjU0ZWJiMzc2YTUwYWUzZWVlMWY0M2U4ODhhZjliYTY5YmZlNzFiN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+