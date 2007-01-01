Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Пьяная калужанка протаранила четыре машины: авария попала на видео
Новость дня Происшествия

Пьяная калужанка протаранила четыре машины: авария попала на видео

Дмитрий Ивьев
06.02, 15:32
0 782
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Эта авария произошла возле на улице Зерновой в Калуге 5 февраля.

Наш читатель прислал видео с регистратора. На запись попал момент ДТП.

По предварительным данным полиции, пьяная 34-летняя женщина за рулём «Мицубиси» не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили. Повреждены четыре машины.

В декабре эта калужанка уже попадалась пьяной за рулем. Теперь ей грозит не только штраф, но и срок в колонии за повторную езду в пьяном виде.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
6 оценили
50%
0%
33%
17%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5HM3VLbi91MU5uR0wvMmV4cXlIUnc9PSIsInZhbHVlIjoiOGpzWVhCd21QdG9ZUWhGbWpKaFFVcjNQcUdJNTRwV3V1c0hQMGk3eHlhd2xZQ1QvdmxBZXBtVWswOXI2ckhCQzBPVGZJZHZvOTh0dEpjbU93OHNLUDh6dUs4ZlhsN2RjTVI2aWJSSkprRG1wRnI2S3lNem1RU1A5bEs4dzBXOEtIcUczSk1yQnN1WXF5WnZjaUI4SHhPdVJ0ZDl2U0J5UlZCL1NITGxFcmR0dDJFVWZXV2k4WEUyMFVPdmtuaWZTUkhpYi9GUlBZblQvamVBdm1kMm5HL2oyR3F2V0wySlRUTi9QUlI2V3dFOERNQ1dmaWUzd3M0K1ZZWGhKc3NvYlhnUDk2OWlZTmJVV2lWYjNEaTdSWUQ2dW16WHlsRURLa2RhMnlJbG5mWExsS2lyWkRMQkdKUHRJd0R5Tld6ak5EZTN5eG1KVE5OVWJCYlNpb3ZZLzFQZ2Y4cWdnZ2d0N2ZHRjVsc0MvSHRmZ1JVTVRFaXZLbFhPYlZMTkZuaE9PdElsS1FYaFovZDNmeStWajlzeFcwcGpZNFF6MHlpdWs0L3JJR2VKcFROMUNIeVBybUFDeEIzYlNVRDZWTjN2NSIsIm1hYyI6ImVhZjBlODE2NDZlZTE3MWI4MmQ4ZjVjMTlhNWFjNjM5MGFiODAwYTFjNDZlNTBjZGYwNWM0ZWRjYTE5YWM3ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFheHRKRkpqTk5jOGVNOFB5TXFjRUE9PSIsInZhbHVlIjoiT2lSR2JzeTU1WVFhRU5IOXprV1ArcEN6aHZUaHJ1YVhMMHRVekZkU3ZYYnkyMno4RmpObGNmb29TSjdaOWk2VHhBNGptdTBhd1VhejhwWVJGTnVScFd2VlpGSFRRd2hZYldHdkVlV2VnTWN0enVpYndvaWtGTWhrNEh1T1VYYVJxcXVlZTg5S1NnUXRCOUxjSEtPV1NQdUJVUStiTWQwL3EwSGdJZlZaUmRFQldXTGJGdnFQZXZjemNrdU9aY0VWcW1JaFl0QUd2TmdSK1Q2dEgvL1JsWXFEMnZOM0dDZ08xU3IrN0JNOWF5L3pUVXBaaVJyOUpTQ3dJTzhwdytXZVJRdHVOOTVEbXR3WmVTU0xsUTNDUGl0M0VtV2E4M0NPUTFSb1hWaDdZM3UwNjk1UStPeHlDNngyQWVTb0NqWTA0T3F3ZVVjZG4xUmdiZXV3OXdkU1J1NXBUeEFHY3A3NUxBRG15b0hPMUdCV0U1UHlua3p3SVgxS0lTanZRUi9lOW9XcDRZaVJDYmljeTEwdndJa0RzS210RUNNTW94L1NGQ0VITm0wSWViWDVmZzc4Y2h2Nk1PcWNicUR6MW5sVzJXS3lZSVVvdXdabzE3UE5YZklEL0N4RFNRUGFacWlsRENpbTFnR0NYRnR1dWhUL3FuWjVXV2o4Q2dwazM5SkFXSTJOZWpGV2V1WXNYNEszbmRGelhZbWhJOVhkc3lpbDdnbFVyRlgvZ01DRWcwRVkzSkNwdml3NTJ3eCtLRldnUDB5Y0xKMGhkL2ZKSXB4cXZoaTBSYTFVTklSNG5KQkZrMTZMblpXTXorM0Rsa3A0eDM3TG90TnA5ajhtd1h4ZyIsIm1hYyI6ImE3NmZhMWUwZTZlMDg5Y2NiOTBhZGE1ZWUwYzFlZWQ4YTFmYThmZDA0ZmQwMzc1NzVmMjU2OTc4MzRlZTk5NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+