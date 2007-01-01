Пьяная калужанка протаранила четыре машины: авария попала на видео
Эта авария произошла возле на улице Зерновой в Калуге 5 февраля.
Наш читатель прислал видео с регистратора. На запись попал момент ДТП.
По предварительным данным полиции, пьяная 34-летняя женщина за рулём «Мицубиси» не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили. Повреждены четыре машины.
В декабре эта калужанка уже попадалась пьяной за рулем. Теперь ей грозит не только штраф, но и срок в колонии за повторную езду в пьяном виде.
