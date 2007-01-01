Обнинск
-11...-10 °С
Главная Новости Происшествия На дороге Калуга – Детчино подрядчик повредил газовую трубу
Новость дня Происшествия

На дороге Калуга – Детчино подрядчик повредил газовую трубу

Дмитрий Ивьев
06.02, 15:06
0 454
ЧП произошло в пятницу, 6 февраля, в деревне Афанасово, где капитально ремонтируют мост, сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Все оперативные службы на месте. Сотрудниками «Малоярославецмежрайгаз» проводятся подготовительные мероприятия по устранению аварии. Задействовано 4 единицы техники и 12 человек, - отметил чиновник.

От газа временно отключат пять домов.

