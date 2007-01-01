На дороге Калуга – Детчино подрядчик повредил газовую трубу
ЧП произошло в пятницу, 6 февраля, в деревне Афанасово, где капитально ремонтируют мост, сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
- Все оперативные службы на месте. Сотрудниками «Малоярославецмежрайгаз» проводятся подготовительные мероприятия по устранению аварии. Задействовано 4 единицы техники и 12 человек, - отметил чиновник.
От газа временно отключат пять домов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь