В Калуге пьяная женщина на «Мицубиси» протаранила четыре машины на парковке
Авария произошла в четверг, 5 февраля, на улице Зерновой, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулём «Мицубиси Лансер» не справилась с управлением в районе дома №17.
Инспекторы заметили у автомобилистки признаки опьянения. От освидетельствования она отказалась, признав тем самым вину.
Проверка показала, что в декабре эта калужанка уже попадалась пьяной за рулем. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч и лишили водительского удостоверения на полтора года.
Сейчас на женщину составили несколько административных протоколов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за пьяную езду.
UPD. Авария попала на видео.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!