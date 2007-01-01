В Калуге пьяная женщина на «Мицубиси» протаранила четыре машины на парковке

Авария произошла в четверг, 5 февраля, на улице Зерновой, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулём «Мицубиси Лансер» не справилась с управлением в районе дома №17.

Инспекторы заметили у автомобилистки признаки опьянения. От освидетельствования она отказалась, признав тем самым вину.

Проверка показала, что в декабре эта калужанка уже попадалась пьяной за рулем. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч и лишили водительского удостоверения на полтора года.

Сейчас на женщину составили несколько административных протоколов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за пьяную езду.

UPD. Авария попала на видео.