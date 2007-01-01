Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области загадочно исчезла женщина
Происшествия

В Калужской области загадочно исчезла женщина

Дмитрий Ивьев
06.02, 12:08
0 1469
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 6 февраля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о безвестном исчезновении пенсионерки в Калужской области.

Это произошло после того, как к Бастрыкину обратилась жительница нашего региона и рассказала, что её 70-летняя мать пропала в апреле 2022 года.

- Пенсионерка из города Обнинска направилась на дачу в Малоярославецком районе, где последний раз общалась с дочерью по мобильному телефону, после чего перестала выходить с ней на связь, - рассказали в СК. - До настоящего времени местонахождения женщины не установлено.

Сейчас следователи проводят проверку.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
14 оценили
0%
0%
0%
7%
64%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9IM2hZNlEvYUxheTJKa1lnYWJXM0E9PSIsInZhbHVlIjoicVhVK0tXdDd4UkNud0dpVEtNQ0xBZXJyMXpnRU9TK0JSUFpuaGg0ME9HM1AyeUxTdndTdlFGU1FNVXkxeFRNcHhYanN0Z1J1VzAvSldCRE51RUt6SXRiR3djTnN3c3VwbGJZN2NWQmF3TlgyQVcwL0xJNnRDVFIreHo4WXRTaE5wVy9HSXZwY0c0elJnaEFXNjlBUlVXYk5pWUdqU2xvK28vWWhRUTkvdERncnpsSGVCZUZGd096NWFVb3hVTmRoVEZvT2FwK1M3T1MyU0FqZWpUalVtaWdZdml6VFMxODdibXFrQzBFL09NdmFxRU1lckRvTlFVTVdadUd0TVV0bFptYzJWOHdLNnpJRkd1Y3ZkdVVMR0xrQlZaU0NNdzZhVkdNTFJzWW1YaW9LTEMrUWU0SnR3UFpvY3lrSlc1RkFHWVdHbjYvVVFNTmdkTEZWcEtXa1NmOVFGRmRUMHJ5bjJjRnBNNjFUaDBYenlhdEJ3OFpSVWVGdGptTW8zSlBsMjBmQ0FPWm5wNUIyUDdSUmR2VVRDa0xUeHJuV2MvbFhaK2UxWCs3YTBpbnMrVWh2YzNkNi9ORzhLb29IMEZBLyIsIm1hYyI6IjFmMDk5ZjM4N2E3ZTYxMjk5MWNjZjk0M2RjYzBhZjE2YTE2YjQzZWIwMjVmZDhjM2Y0NDkyMzQxNTIyMmUwNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNlalJFSTBWQXU5S3BlbStHaVlMbFE9PSIsInZhbHVlIjoiTHNYVTZyQzhzaEgzR1FkdTNNLzRMQWtmOXFPL2phOHJOa3RSZFdhb1dobU1KdUtrYlFrMEQyeEU1Z0hPVU5yRGh0WncyWldLbFBqdHhkcys4RUpJZHBOR3AvaGJIbnVMRGlGUXZXcy9WK0dzbitIWFdQenA2MWk2ZWtLc3VFMk1xc2pvcWc2dXB4eFhaOUx5S3VvY0RRODNjQVVWUlJXaTduVVJHcysrL0wzM2U4ZElncDlYeUR1eGpoTkI4a2FzeEk0THVyQVpRdVdzVjFVc0FEU1hIOWdlTG5OV05MSGYyZisxekVrM3ZsakJsSC9BNThtWGd5WjRmUXZvSi90V0pOTmRVcHU3c0dvZmszQnh5dVUrQmxzbi8yZVQzYkZjMTRUdGRoTDFjZ1NRRDNqdm1FVHpYKzZvWFRiNlVkazlnOVBKU3RUMmcyWmg2TVcyUkVKL2JBM3o5RENKQklhdUlwRVV0Q2JLVkFXdzFONVpwUGorWExnSDFtZmtENUZVWlNmM2ZUL2NZcXA0RE9lL1E5akxrK1U3Z01jWkl2Q0VUL3FLd1NzMmZhd010c1hpeFV5STVzdFh6a0V5K0dHbTdtK2NVc1lnT05XSCs3aUhDd3JoaXE3d3hyZmhqUUc2UWFIdXErSnlMNnRNUWtyelNvYVd4TVYvNG9RUmw1Vlg2ZW5HeDl2US84c20rRlNvWXBjbmdrd0kxNW1aRHh2VnRQMktQRUdoT3k0aUV5SldFZlJVN09qdFNRcEdqOW9TeDVXZnVIRnpFTUdMa1pDc3Z1OTlnaUJiMktVc0tiUFVVS0YrQ1hLbjFYRWpESjVBQVlaVnJIUzR2bnI2UzhVSyIsIm1hYyI6IjIxYjBmZjk2YzBlZGNmNzFjNzY4NTNlOGI4MTAxN2JlZTk5MjMyM2JmZjI3M2M4ODc2YzAxZjRlM2MyNTE2ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+