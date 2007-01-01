В Калужской области загадочно исчезла женщина

В пятницу, 6 февраля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о безвестном исчезновении пенсионерки в Калужской области.

Это произошло после того, как к Бастрыкину обратилась жительница нашего региона и рассказала, что её 70-летняя мать пропала в апреле 2022 года.

- Пенсионерка из города Обнинска направилась на дачу в Малоярославецком районе, где последний раз общалась с дочерью по мобильному телефону, после чего перестала выходить с ней на связь, - рассказали в СК. - До настоящего времени местонахождения женщины не установлено.

Сейчас следователи проводят проверку.