Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области мужчину с потерей памяти нашли на трассе
Происшествия

В Калужской области мужчину с потерей памяти нашли на трассе

Дмитрий Ивьев
06.02, 09:47
0 359
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на 5 февраля два сотрудника ДПС заметили 67-летнего мужчину, который находился на проезжей части федеральной трассы М3 «Украина» недалеко от поворота на Жиздру.

Как позже выяснилось, этот человек страдает деменцией. Он ушёл из дома, а родственникам ничего не сказал.

- Мужчина был доставлен в отдел полиции, где ему оказали необходимую помощь: его согрели, напоили горячим чаем, и он находился под наблюдением сотрудников до прибытия родственников, - сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
полиция
Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
25%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhmMGFLLzJMVVdUaTBSSEZvdU1LN1E9PSIsInZhbHVlIjoiaUJMMkFqblRLMkNUd2VxanpBQVAxK2E5cUduMzh2cFhTWW8yMmdlZVZNMEZjQldCOHI2V1NodVROUDQ0NGhoVFQvZW81Y1p6ZW9LT0pZcnlDZmNKUnNqcFVJaFBJRjJiWUp0QVJjZnUyWDlBSlVuVmhVdFNMcW1oT3U4Zk5ZdDdaVkcvOXlTOWNKeHdnTTRWWjFtQnNGQkpwNStpK2JTOTY3VW8veEVCdFRQTG52RkNJV2RuTXo5aTliUkVyUUxBUFpyVmlKOUxUVkJ6SVhaaTVza09oQis3ZWJwNVhsVjc0a2NmTS8vcEc3TDZreFlUb3ZVSmlxQ0xOVDVxdDJxZ1VzTDJjdWFRdEhXdnBlSXMrbnZvRitKUGwwTFFHZjFaSENIZTJsQXJsSzJUWnl5R0FGMTV0SDhseFp0QmRiWDBKd3FNUm9pVFY5bitNb3VmZCtmYlZZN3VEcEFjc3Uwc2ZhUVhZaFlYaGMzSDB2eWM3SjdMNzMycnoydWpTRFJjTVdSYUtoa0cyR0lPL0NzU2w4djZsYmdnWWJYQzdlT2xsNjNyWmNBMnVLd0VxWC9yRm1tRER6UGZ3bHI1eUJjQSIsIm1hYyI6IjZhMTc3NTIzZTczYTY3MzIxMTY2ZDFkY2IyZWQ1YjI5YWMyMWU2NTJmMjBkNTg5MjI3NzY3NGUyNzM5ODQwNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9DVkZmZHF2eElWc1ZzQ3dpZTg5Z0E9PSIsInZhbHVlIjoiWjY5VzJZR2RvRnI5V016ZUpjNVhHdk5WeHV0VmdTUHBHYlMwNDI4UklDQVA3ZHdSY2QxdXY0ZDJlVmY0QWZSNWIzWFVMTDJzMjM2MHFkTEx4S3k1eFgxTUxhUzBRczhkMDU5S09YbnRhVmRsVUdzYUpWV3U1ZG5iNWwxTHEzKzM5akl3djR3Z3lWYmRFUStJNlhmK3lZNTlMQ0pmUCtObFMzYW5iZExVdHVwZmJNNmpQbFE2bE96Tm9ONmRQcVdCbDBCQTB6R0hxUytRczdkTEJXQ3JqenptYWRDRldBMWZSQWNkdGNKL1E0MWwxUXVGd3JiL0I1OW5RUGx2cGdXbUZHMFd0N3RPdzJZbFBTOWpzd0FoU0pVR3ZjU0V2eVVwSVdueHdXR2RVaW5tZ1VuMFdwaHFUem0zVlU4TzkwdS94VzhDVm5HeE80TlVMSzBTbUZhNnhBY2p2Z1N1WVdiZXBnZUhZTVZIN0dqUWNpNU1JM2l1dWsrcmhUYW8yNGFUbzgwMTFiY0JGdFJ4ejFIclE1ZVNMNzhxZjRzZFpya0t4OUFjVTJZcW1ic3pMbVkvUTJPZXY4Qm1YeWs4dEdycjdneEhtRCtNdFNtbzluRWZmbXg4TnZUc1psQUNrb0gvUU9kZS9XQktmSXM3Y0cyVSsyZGM2bk1aWWxLUnA0ZXplc0RWVGdkd3dXVkVweWMraGZMUWJ5K3RHME04a1BJY2V2UFpqQ3k0ODFPdGtFTFJvQWNnU1BQTWtGRllzMU1MdTMxcm9oNXdwQUc2YnJYU0plUWhyM282ejFNWStLYTdsS21ZR0pNOVV1V2p1cjFzZXpwOFJTZUpLakV1OVgyTCIsIm1hYyI6IjdiOWFjOTE5NjhjZmM0MTE0ZjZlMGNlZTY4N2IyMWQwZDA3MjgyNWFlZDMzMmQwZmE3MGNiZmNjN2Y5MjFkMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+