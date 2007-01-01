В Калужской области мужчину с потерей памяти нашли на трассе
В ночь на 5 февраля два сотрудника ДПС заметили 67-летнего мужчину, который находился на проезжей части федеральной трассы М3 «Украина» недалеко от поворота на Жиздру.
Как позже выяснилось, этот человек страдает деменцией. Он ушёл из дома, а родственникам ничего не сказал.
- Мужчина был доставлен в отдел полиции, где ему оказали необходимую помощь: его согрели, напоили горячим чаем, и он находился под наблюдением сотрудников до прибытия родственников, - сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
