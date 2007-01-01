В Калужской области отменили беспилотную опасность
Она действовала примерно с 22:00 четверга, 5 февраля, до 7 утра пятницы, 6 февраля.
Сообщения жителям региона поступали от МЧС.
В аэропорту «Калуга» полёты отменялись лишь на полчаса – с 4:50 до 5:20.
По данным Минобороны России, ночью дроны сбивались силами ПВО в Брянской области. На территории нашего региона такие инциденты не зафиксированы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь