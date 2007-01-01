Обнинск
Происшествия

В Калужской области отменили беспилотную опасность

Дмитрий Ивьев
06.02, 07:44
0 237
Она действовала примерно с 22:00 четверга, 5 февраля, до 7 утра пятницы, 6 февраля.

Сообщения жителям региона поступали от МЧС.

В аэропорту «Калуга» полёты отменялись лишь на полчаса – с 4:50 до 5:20.

По данным Минобороны России, ночью дроны сбивались силами ПВО в Брянской области. На территории нашего региона такие инциденты не зафиксированы.

