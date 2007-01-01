Ракетную опасность объявляли ночью в Калужской области
Тревожные сообщения поступали жителям региона на телефоны от имени МЧС.
Калужан призывали укрыться в помещениях с капитальными стенами, подвале или другом безопасном месте.
Чуть позже ракетная опасность была отменена.
По данным федеральных властей, дроны и ракеты на территории Калужской области 6 февраля не сбивались.
