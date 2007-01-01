Обнинск
-16...-15 °С
Ракетную опасность объявляли ночью в Калужской области
Происшествия

Ракетную опасность объявляли ночью в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.02, 08:39
1 507
Тревожные сообщения поступали жителям региона на телефоны от имени МЧС.

Калужан призывали укрыться в помещениях с капитальными стенами, подвале или другом безопасном месте.

Чуть позже ракетная опасность была отменена.

По данным федеральных властей, дроны и ракеты на территории Калужской области 6 февраля не сбивались.

