В Калужской области опять объявили беспилотную опасность

Днём в четверг, 5 февраля, МЧС разослало жителям Калужской области экстренное оповещение о потенциальной опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами.

Людей призвали быть внимательными и соблюдать бдительность.

По состоянию на вечер четверга официальных сообщений о сбитых дронах или инцидентах с участием БПЛА в регионе не поступало. В аэропорту «Калуга» полёты продолжаются в штатном режиме — ограничений со стороны Росавиации не вводили.

Это уже второе подобное предупреждение за день.