Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Беспилотную опасность отменили в Калужской области
Происшествия

Беспилотную опасность отменили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.02, 13:50
0 198
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Такие сообщения от МЧС начали поступать на телефоны жителям региона около 13:40 в четверг, 5 февраля.

Беспилотная опасность длилась около полутора часов. Калужан просили быть бдительными и внимательными.

О каких-либо сбитых беспилотниках власти региона пока не сообщали. По данным Минобороны, в соседней Брянской области сбиты семь БПЛА.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNxUTZ3YmVXUWtaQ1cxL05oUm9YUXc9PSIsInZhbHVlIjoiRTJqZjhMWlZudGJ1bmZ5akM3NjJVRUlWb1ZJemFGYWkrWjRSWFVmckxTVjVETStuZ094SytZNndBL003VWVIeG5uTDFWMUQzMTM4QWJGWmZvWFhVMU15SDQ0Q0JuMHJ2RnBQNm5lUXM4NVpxQjF4L3IxVHdhaHAxbFZ4b0xUdzBtNGZrdGUyNEU5RElROFpmejNySExlY2JCMkhvL2E2ZHllbEJoR2V5WERxOHVyQjhORE03QVpFOEczM0dTcU83d2FBT2h4dUVraE1pRmx4MmJDeW4vcGRrSzQxNFlKbFFHU2hEdE5PajRtb2I5ZzFwOHZ2NkIvdXdmNHg5eHpSR3VYb2dxUi9reGZUa1Jycnp1N08rWlY2QjZKMGU2ejQ5cXloeW9tNUFCU2t6dGs2dHRwYmdpeUp6Ym1YRTFxS3YzY3IwVGRYZEgyaGhZZ2ZqQm1mSlNycHZhQjZGT2NuV3UzdUV4dUZZTzNEUXV5QXhoQnhXZzVIYXlPdTVNNkg2YVFMbmNOd2tIU3hNMFg3TmRXR2VxLzNScDFveXpnRGxkakxGVUw2Q1AydTdBb2c5RHBYOGt5N2ZVUzBsUVdObyIsIm1hYyI6ImIxOTZhYzVhN2QzMTUyZWE2MWQ1NTc0NGZkMTNhYjMxNmU1YmQyMzQ5Zjc5MmJiYzNkOTY5NDM1MjQ4ZGQ4NDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpCejhKWmdNU0gyK3ZZYkNCUmNFZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiVUtONUdPcjByZ0VyQUhYSjFYOE5vbmdFd3BpMUtxekMzYStkZjFPd3oxdWJ6TWhnYS91YU1zQm9Lamk3bFljdHBtbG9ZaldYT1NtQjZ1UTJHSzlxeUtNWk1FeGlSakRRYWlWbFBCa2hiZlVtbnI3bUlRMDl0b0plNzR1YjIrYkp1SEQ1WUxLM3Q2VnRWRnoxc1RiR3p5RjJ2NFkvUW41OFE5YkZwSDFUMFdnbDhxbEdFQllYMGNLS3BUbVJ6SWFZazFFdjRaZkRtUG80UDJydEYraUM5dDRQQS9Db1Q3WnZTQTh6eDNiMXFrZ2RBRFUrenRPTWVvYmZsQ0VzUzI1MmRPNUhaRU5IK2ZKMDNuM21Yd1RNTU52SUk0UDQ1Sis3dzZzMktXcDVJS2YzZVh5UFVMaGs0anR3R0JJeWh4NUJzUGtsWmpZckZrZzJIbzlpbWwyYTNhMUdZYW52aUJEcXVXQktpdjlqTEEwaXZOMzNuZE85RC9JSExCQ0pCU0ludlFIOTFqemdMV3JYTC9EdmsyT2d3YXJIamxaVkEzbm4wR3BjYW5GSXRnVllKdGI3Tlc0T1c2VzhJZVlHV0ZCZmliR0xMdkJUUlBSd0ZkNU9DMmloQTJHRXJpRXJmZk1aL1JZN3Bxa2hFQ0Zxd2Y4YjZRenpPNVF6cTBpbVVPeFh5UWVaVElRK3M2eVNBLzlSMHVBMHMxZk1lK1o1bUgraEI5dGZDWmZyYVVaZjgyOExYMlU1RFE2L2NxWUlKM1M4dGovaFg4elQyUzM0NUN5dTFTZjk0M3hUY3pHbXJmUUNXWmFSNDljQjQxWUlGcittU3EzYmlpemk1M2Z6YStSUyIsIm1hYyI6IjQ2M2YwOGRmZDZlZmM5YTRjNjhlZDVjOWQwMDZhMzIzZjI5ODgzNWNiNmU4ODU5NTJiMWU1Y2YxZTdiMmJiOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+