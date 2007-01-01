Беспилотную опасность отменили в Калужской области
Такие сообщения от МЧС начали поступать на телефоны жителям региона около 13:40 в четверг, 5 февраля.
Беспилотная опасность длилась около полутора часов. Калужан просили быть бдительными и внимательными.
О каких-либо сбитых беспилотниках власти региона пока не сообщали. По данным Минобороны, в соседней Брянской области сбиты семь БПЛА.
