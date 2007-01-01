Обнинск
Происшествия

В Калужской области объявили беспилотную опасность

Дмитрий Ивьев
05.02, 12:09
0 610
Днём в четверг, 5 февраля, соответствующие СМС начали приходить жителям региона от имени МЧС.

Жителей Калужской области призывают быть бдительными.

Росавиации пока не закрывала для полётов аэропорт «Калуга».

Ранее в ночь на вторник, 3 февраля, силы ПВО сбили два беспилотника в Барятинском и Перемышльском районах.

