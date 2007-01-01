В Калужской области объявили беспилотную опасность
Днём в четверг, 5 февраля, соответствующие СМС начали приходить жителям региона от имени МЧС.
Жителей Калужской области призывают быть бдительными.
Росавиации пока не закрывала для полётов аэропорт «Калуга».
Ранее в ночь на вторник, 3 февраля, силы ПВО сбили два беспилотника в Барятинском и Перемышльском районах.
