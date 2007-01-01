Обнинск
Происшествия

Водитель сгоревшего грузовика пострадал в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.02, 08:49
Пожар произошёл днём в среду, 4 февраля, на федеральной трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

Огонь уничтожил грузовой автомобиль недалеко от поворота на Сухиничи.

По данным Главного управления МЧС по Калужской области, ожоги получил водитель машины. Мужчину госпитализировали в районную больницу.

