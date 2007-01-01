Водитель сгоревшего грузовика пострадал в Калужской области
Пожар произошёл днём в среду, 4 февраля, на федеральной трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.
Огонь уничтожил грузовой автомобиль недалеко от поворота на Сухиничи.
По данным Главного управления МЧС по Калужской области, ожоги получил водитель машины. Мужчину госпитализировали в районную больницу.
