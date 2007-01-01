Обнинск
-13...-12 °С
Происшествия В Калуге женщина пострадала в аварии на Киевском проезде
Происшествия

В Калуге женщина пострадала в аварии на Киевском проезде

Дмитрий Ивьев
05.02, 10:21
0 939
Авария произошла в районе дома №4б около 20:35 в среду, 4 февраля, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации полиции, 36-летний водитель «Жигулей» не справился с управлением и врезался в «Чери Тиго».

Травмы получила 35-летняя женщина, которая ехала за рулём «Чери». Врачи оказали ей помощь.

