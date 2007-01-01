В Калуге пассажирка пострадала в салоне рейсового автобуса
Авария произошла утром в среду, 4 февраля, на улице Ленина в районе перекрёстка с улицей Чижевского.
По предварительной информации, 46-летний водитель рейсового ЛиАЗа допустил падение 73-летней пассажирки.
Пострадавшей пенсионерке врачи оказали помощь, рассказали в четверг в Управлении МВД по Калужской области.
