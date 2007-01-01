Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пассажирка пострадала в салоне рейсового автобуса
Происшествия

В Калуге пассажирка пострадала в салоне рейсового автобуса

Дмитрий Ивьев
05.02, 10:13
1 1288
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Авария произошла утром в среду, 4 февраля, на улице Ленина в районе перекрёстка с улицей Чижевского.

По предварительной информации, 46-летний водитель рейсового ЛиАЗа допустил падение 73-летней пассажирки.

Пострадавшей пенсионерке врачи оказали помощь, рассказали в четверг в Управлении МВД по Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
12 оценили
8%
0%
17%
33%
17%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpsVXljUVBVQTErZnRnUGszTi9IMXc9PSIsInZhbHVlIjoiVHg2K2pkdEcrSkFFUlVaWVNQcXhJbCtQcXhUcjFlZDF2RmR1TUZEMUJOL0NmNk1KN0thUndmWWtZa0Q2Qy9ET0tGcW1RT1ZIQ1RCSFVaM3BscVlMbnNPUHhxK0JHUmw4VS9OU2VrTGxkRGVscUxjT1Z3SGt0NUZWWXFRVWpZMFBobmlGTHY3eisvQ3gvd25MOHlJNEVaUUJ3UFNaMmdROS83Vnh3K21BYVAwWHl6VFlhVnRBT3ViYzlrMjJYSXREdjFsSGZqeUJDM2RydldJQlpsT2FLdWh4bUdrMWlUTFJRQXBFN0lHbTNuK2oxT25mYnBOQVVSaDdwcUtYRjhmMUtESG5OcDZOWk1uQjVLOU9hQjRoaDZxdmlGN3RhN25jYUxvNHpHQzJDQkdYN0ZQVStQbHA4ZEpGTTNtdnBGOFJoUDJZVDlzZ3AzQUhaYnAwKzFTNXdjRFRJVGsycG1aMEhXMExEVFF4Y3lMWmp5VFp2ZGlUd2pVcVBIRlYzekl5bUEweVZCbWZZUUlyZkY3WjU2MXZVaTRmNDdrb3Z1cUFuSE5nZkx3WmRWMG9YRDljbmhFRWpUcEdZMjE5TTNPdyIsIm1hYyI6IjQ4YjkxMGFmM2ZhZTUxMzVhMzIxNDg5YWEzN2FmNzAwMmQ5MGRiMzFmYjJkZWM1NjRhMjZiNTc4ZDE1ZGVmNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVnY2ZMUThjTHVKaWh3dCtWZk9Henc9PSIsInZhbHVlIjoiR0RoczE3Uk5pbTdPOWxYaXE2LzJjREJoWTJ1aVh6anRTTTdRSU1VK0pZaXRrbW5LdDNVMEhyb0tMUWRRU3YxK1Rzb1V4OGVEc0pDaE80MnE1R3F1dnhwZEJLdDlITk9UVlNHaGdkK3dkdis1L2ttdjc5L0lUd3BUcmtObTlWTm5lK2huZmd2RzlNNm51QnhPYmJ2c0FTYU5OVlprRGdEckdxMjNmc1hQZDY5V1oyekE0azIwNktUVW1MSXcrSWtHZlN4VkdsYVloMlNwUXAzSFN5K0c0S0FoTFExNG1HbFFubDZ0QkVnT1NoWHlaWUdKNkpoamwyUDZ2a3pCakRUTkM2aHZyZzB2RUMwNWR4ekdUbEJrTTlqM0pVeGxVWm9VMlBwMVkydldjTVo4cHVHZXlTVC9mVnN3NEFONGdQS002RmJkU1poeElFNFBCRHF0OXd2emg3V3QwZFlSUXVCUVVNbThGZDF6MGJldEdPK21ETnlZa3RSU3lCR0JSR3FReGNBUXJQMnRjd2JYdUhTRzlheDJkZU1idWdNYk1jSk9GeTIzNElsTGhhS0tDdGZWbSt0S0VZemRMMjJBdkhCZ1ppelF0OGNiNE53RWpVc0pMRkFjSTRFRGducks0aFRkSkh1b3lwZkpoa2hpU2VQVTFNcWNnSUNEdEpCZEpnQmNmVEF3bFJ4Q3R6YkpxSkVIdlp4R2pwcWkxTEpxdjAvaXhUUVllQmNVZ1FZVEFYZTc3RkxsQjJVQWFTN0tqWUpDRS9mWjllYVN3akV4bzg4T3dGYUhpdmRXbk5scUlBM0VoN1EvZ3J3elQyeVdyVVBGYUpScW43VytJZDRpUThHVyIsIm1hYyI6IjhjOGYyMjMyOWVlNjdmZWQ3ZTUzMjU5M2FjMTRkM2ZkOGNhMzBmZTRmZjlkYTE4ODgxZjVlNzhlMjBhMTNjODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+