Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Людиново сгорел жилой дом
Происшествия

В Людиново сгорел жилой дом

Дмитрий Ивьев
04.02, 11:55
0 234
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в среду, 4 февраля, пожар произошёл на улице Советской в районном центре.

Вызов спасателям поступил около 10:00, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огнём уничтожен частный жилой дом.

При этом, по информации спасателей, обошлось без пострадавших людей.

На место происшествия выезжали четыре пожарных расчёта.

Причины возгорания еще устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii85T3NCcncvRnhhWGEyTk56SStra3c9PSIsInZhbHVlIjoiaXRWemhDbFNtZTdzZEc4NVJscEJiWWh1RFBZQmhyVUxFREI1S0lCUmEzVHQxSENUR255c2ZGVUd6N1dqRk1rK0gxbmsxUDIzYjdlY0ZNQkRUWlZxTzJsNDc1YUhyWk9HelJ4YWxOa3NObGM1UUVrN3dDdDQ1RTNEZURKaDdDbFhhcVFpL09vbXROYmE2amV2cEkydFMvMlhjdjhDOW96RUNPTUxnL3JucFJ5MXBiM0VGS01ydHdKZldXZ3hnczJEKzhHT0VERVE3ek9VQmVvNzdvbmRZTVFhVmR0eldqYUpoVUZtQmpDMGxabER5QzJRMFJvWk1MVkF5RGhTMWtVUkdndjllZWxtV3RwZ0Q1MzdtcDZpaUtzTW9vZUQrZ0s4aVdOTHlORjB2djJOYjBkdHd2RjRCZWhZMnZJLzBVbzdoU25OODViY2t6Q0RPTUlySGc5TStRbUNneVk4SWg2dE8wLzVKaDJibU1TN01QQUZkU0xZSUlvV3FZVmZWTDFOUml5VWRiNTBDUGhCVWJrS29Bc0hKd1I5TW9YMDUwcEs2QUhhZUNTMG8vYktQSW9ZZ2JYbldwcHRoOVRjRERqQSIsIm1hYyI6ImI0NTBkNTk4ZjQwOTVmNTljYjFiNGYyOTJhMTU0NTZmMTMzYzgyODVkOGI5Yjc1Njk1ZWExOGE3MmFmZGNhNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVXdkJLZUZ4TTBIOGJDWXRJdk1zNWc9PSIsInZhbHVlIjoibW4rOUh6ODBoU1l5UGt2eXFNRjhJa05ER0pjQms3WDcxSDVLU2Rlbm5YeC8rckd0UlRjTWtHdkNnUDZpNDZIdVZOL2ErQmo4RTUvT2dWaFAwcGFteFRPRHBuM1RBN0VNN1d2dCtLZGVCVldtNm9Kb0lBSVpkVjVUMTU1NDRMWTczZU5RYitoelNwb1p3aEVBQzd4dXhML3ZobklQb3VxOGpWekQ4MWJQZFJQYnBTRWxhMGg5a2FkNXVQTTVUTTNma2wxa1pwbE16QjIvMFBJeHVzVFI0V0t3NllJSmQ5NHFlVnJKREF5RmFuWExUeGlYc3VWUmExVlA0Z0ZRSWNGTWRsYUo4T0QvS1VvRHY2eG9ZK003eU5kdDJJYkhjTlkvMXFBakdVMjBidGpuemJoQUUwSUdoUzljM3pobEo1ZmxRNDdyUEZFTDlNSTBvWkJobDNmZEd1RFRSV3JoOXBKSmlQRlBvOCtGTVJaZ1pnUmYza1daYWgrd2IxTzh4b2NtZWdXUmNFekkwR0VFdEZxdURRZlVaU1NXK3E2ZmZFVGRGRGc5SUNaNUxVbEwrUTc1OFdxTW82WDVCZmRHRUg1ZW5xNjFmNldOOUNILzIwRWdwc05PaGNpb3lRM0htMGQvQm9hY2hYUVo4Z3BYWlZrR1R6TmJ5UVg5V09hUHdQUzhsS01vcWFrZUZ4bU94Q2tpa2kwbk4vTUpSNXRFV2RzVVREcmVIckRDUmlhL2lDU3ZGVXNNbWNUOEozQStCaTVzZ0hNbXRnK0RRczJCYXdoSHZCQUpKL3pIa2FZcmZpcjM3cGtvR0JTWDFzTWQxbnBOSWJUKzNRUC9WeWp4aHVKdSIsIm1hYyI6IjMyN2JjMTEwNGEzNjNhNTQzZTU1NTc2Y2EzZTY0NWQwZTIwMmRjNjk2NzUzZDBjNjM4MzkwNjE1NDNlMzhhYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+