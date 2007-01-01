В Людиново сгорел жилой дом
Утром в среду, 4 февраля, пожар произошёл на улице Советской в районном центре.
Вызов спасателям поступил около 10:00, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Огнём уничтожен частный жилой дом.
При этом, по информации спасателей, обошлось без пострадавших людей.
На место происшествия выезжали четыре пожарных расчёта.
Причины возгорания еще устанавливаются.
