Грузовик сгорел на калужской трассе
Утром в среду, 4 февраля, пожар произошёл в Сухиничском районе.
Около 9:20 на федеральной дороге М3 «Украина» недалеко от поворота на Сухиничи загорелся грузовой автомобиль.
В результате происшествия пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Кабина грузовика полностью выгорела.
Точные обстоятельства и информация о состоянии водителя уточняются.
