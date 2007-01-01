Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Грузовик сгорел на калужской трассе
Происшествия

Грузовик сгорел на калужской трассе

Дмитрий Ивьев
04.02, 12:58
0 1012
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в среду, 4 февраля, пожар произошёл в Сухиничском районе.

Около 9:20 на федеральной дороге М3 «Украина» недалеко от поворота на Сухиничи загорелся грузовой автомобиль.

В результате происшествия пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Кабина грузовика полностью выгорела.

Точные обстоятельства и информация о состоянии водителя уточняются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
40%
20%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNuWnNVZStjSXBEM2lqbHd2d1JLQXc9PSIsInZhbHVlIjoiWHdTeTlqcHVGSUNWUlROdVlYVlBVOC9QZGdVMjBKNkx5TlFKa0R3ajJiUG9pN0h0WXorSmxMaTZuMlVrUHlBM0lCOFhlRW5GYnEzaXFZaG5TSW1JMmJyaUxYRE16YUM1K0tGYmdlbGV5b1V1WThEYWtQdEZPUzhQalRVT0hCTUhpQkM1bVN5NUJTWWtXQUloK1lBY3lNd1NHSWl1WlFrUDEzazRFbmJ4emszaXAyZ05xQWF0YlVPMVN3YU1LR3F0RXFjR0RrZnZKZjNmS3NvN0E1NklQMmdHNU9mNDVDVVZYWVFHSzVILzV5ZXZPUk5pZXQ1WVNRWnlpcUhXM0dNRzFqUWpsTWN5dW4zcTA0SUs0Z3kzdFJSbzVVbUcwSWZEVmhCcThranFYaGxnQWVKVUR2OFlCYURoTDdYQm5ONjdJbFRlMERhcUU3VEh5NWplVFR0aWRwSW5HbnFTOW9LN2hKYWk0R0sxZjJ2emFSVy9MYzBjVnl4cnNyaWV1Nm01TTVTdUYyOHVFalovNVI0U21vU0lKOHY5RUduVU14WTZ1Y0xnUU80Q0Rkc0lCeXc3QzV3TmJOQm9jekI5NWxqMCIsIm1hYyI6IjAwMDVkZWQ3NDBjODQ2YzhmNDkxYmJkZDU0MzAxNjEzMDM1MWYzODNmMmMwMDNhZmZmNzFlNzhlZWYwZjIzNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im10L2pmQ1hhdTByUno4Sm50NTJkRXc9PSIsInZhbHVlIjoiTmNXakpRN3RsS05qYmNvTXFDSzlHQm9iODdYRjYwMmlFU3hOR2hCQXJtckVIUkZ1aEhlZ0F3NmwvNlgza2g2MUVsNklvdHpBdTBIdXlPVDYyVUpNRTlsWndaTWVLRlYyT1duUHZjTlNFZWtJNDNsVDNTeW94bzRHRWJmY21xSncwSU0ya0tPbDBpWW5ORHVWaUFJejJ3UEowVXdPN0hRRjF3UkswYW1RU3B5QjVPRFlZWlI1NkZDOFpNWG5qWkYvNnpwb2JqUXYwY3BoUWgwOXRWNTIzWmIrbmZReDQ4WGUvb3p6ZmtVSE93dTJtWGg0eUt2OUJnU0FDUEhQVE1NV29KK2NlNGtNdGFWR2t5WDR6REFwWXVXL2hCamF6Y29zZ0plcHVUT0EzN3NvLzVJUC9ESG00ckhuRTY4WENkVGNkMXlPb0hDYkk5WDkxMDZxMzFNaVJlS2daNDdMRVZ0a0NLSkhoclk2eWdBZ1lMVG8wa21PNStQV2pMRmhVczViMGluSHVFZGxHMXdQemlPcXZaVnExSno1MEVPS2pEbE9laFIrV1hDSmRyaGh6RkNTTkYyakdRNHRIZG9FUi9Yc2tlWHdtRy9lVTZYNGxDOUdQVmVEazk0TGZFelZldjFrNW5yUU1tQittRU80OXBmNnVqQlkyb3ljRjVNeUFYbW9Wc0J2bm5HYTZCY2pyM1E5cmd4Q2hDVm1ub0ZVTUpZNGVobnpmRDRpdWpncUNxM3NsZ3AvTi93R21ZUEZPR0M5SkNpLzFITFVTdzlNc2pmbnNVVlVRbXlPQ1FXYzBuVkJjZjgvWDhXaEtqOTdURHFmamZhNVhsUnVYNEtEeE9QViIsIm1hYyI6IjczZTZlODUyZjc1ZmY4M2ZiZjI5ZTAyMWJiMzY3M2ZlNjVhMjQxMmE3ZGE1YmFkYmQ4ZWY3MmY5NGJhOTQyOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+