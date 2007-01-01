В Калуге перевернулась машина
Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало фото с места ДТП на дороге Калуга – Медынь.
Утром 3 февраля на участке между Мстихино и трассой М3 «Украина» столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Каи». После столкновения «Каи» перевернулся.
Сообщается, что в ДТП пострадали люди.
Причины этого происшествия ещё устанавливаются.
