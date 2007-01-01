Обнинск
Происшествия

В Калуге перевернулась машина

Дмитрий Ивьев
04.02, 07:02
0 543
Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало фото с места ДТП на дороге Калуга – Медынь.

Утром 3 февраля на участке между Мстихино и трассой М3 «Украина» столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Каи». После столкновения «Каи» перевернулся.

Сообщается, что в ДТП пострадали люди.

Причины этого происшествия ещё устанавливаются.

