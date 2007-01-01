В Калужской области человек погиб при пожаре в жилом доме
Трагедия произошла вечером во вторник, 3 февраля, в городе Кирове.
На улице Мира там сгорел частный жилой дом.
На месте происшествия нашли тело 43-летнего мужчины.
Предварительной причиной пожара в управлении Следственного комитета по Калужской области назвали неисправность электропроводки.
Сейчас проводится проверка.
