Обнинск
-19...-18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области человек погиб при пожаре в жилом доме
Новость дня Происшествия

В Калужской области человек погиб при пожаре в жилом доме

Дмитрий Ивьев
04.02, 09:36
0 795
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Трагедия произошла вечером во вторник, 3 февраля, в городе Кирове.

На улице Мира там сгорел частный жилой дом.

На месте происшествия нашли тело 43-летнего мужчины.

Предварительной причиной пожара в управлении Следственного комитета по Калужской области назвали неисправность электропроводки.

Сейчас проводится проверка.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhyOHFPMkh4NGVnVjk3UGErWlkydFE9PSIsInZhbHVlIjoiZWgyZ3pMYlVFaEpNcWlpbnpQMTdwMkkzY0dBaU5QS21wRFROQ0ZlRnR6a0hXdHg2K2pSTU9rMXA5SG9BaGhDQkgyNzVaTEF4eTEwQ056M2RzY2IzeEIrVGgzTFErODFVa0hMelhLZkZNRk9NN0FNQW95YWo4RklTOXQzbk1xM1I0WnAxeU50TDJOOTRyUEljOERpSzBVeTVYMUo3aXhtYTdjNkU4RUgzeFBORW1HZHUrVXJyeHloM21HWmJNaUZpNWdsN0Ftck9VRmF4bmVLRHhNbG5rMXUzZEtyMzViTUx4OVRZL2wrNzVlenY1bFFjbEJwdEFoMWhqdTM0eVhTdlRWeDA1M1MzVVVlZndpMS8xN3Z0aWRzd1VKZGJuYkdxczVFNko2dnRPUDcvVG1IMW1HYmZKczRZU1piejNWZEVNRUE5OHBBY1o3OG5RYnJ6djFGd0Zob3dZNHhmQi9BQ1Zub1FYUk5senl1T1J6VDdPQnJ5SjZISDZSOWpqVXA5bnlZRGxtTndwMGFGNzVuWGRyWEViUUdhSWFzUUVibzZDYnRQdWY3ZDVwWThiRDZGcXlmN2RZYXE3OEoyVFdsRSIsIm1hYyI6ImUyOWRkYTBiM2ExOTQxNzY3YTNiMzNiYzZlZGRjYjIxNjdlMDNhY2NhNmY4YmUzZTc5NDkwODA4NmE1ZWM4N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilp1OWMxd1M5S2hJbnBjTURWLzFoekE9PSIsInZhbHVlIjoiUWkvd0hCY3k2bStqTUt3MVlDWVBtaVVVMEpUWVRPWHVpSExkTHNnNGMwcHVFbU1lUXVkVm9sMFVab0RlcFR0SXh4cGd1MGdMajA4ckdqZFAwTUpuNUY4T1hIdFNRSGtONTJleTZPUWtTSHZFOC9KKy9zN1dBbkdINTVEOVdiM1BxbTB5THBNY0FNTkFFdElwRHJtZzU5d1djdmh0ZXdhem5KbmRXa2R6YmE1Qkl5UUYvWWxjUTJpRFkvN0lDaXpvbHh1M1lBS1RqNUdoVFBqdDZqR0VTc3NkM21wWWVMZFNIUVBkUjZQRmk4K01veERQYzNna0dUUmF0VUNrYUI0QlRvWjA2NG9QMWJhSlRpZ2VpQkgvRU1BS1JxRXI5T0N5d0gvNHcwRWQ4eUZGZjZBd25HWW16ZnVBK1NYMUloNmpNYTd5L2tPSTlrUW81N2c0MDNCcjJQSUdKS1RzVmVRNWxQQVBtNUIyVVpCU2JiZVFCOTdWNitnWkMxWUVOL2kyckNmMWdtT2NoMFZsMW1YSWh2L0FGWDFrbGlEaDRLVlZYZGlQOGpKcEd1bklRY004cUpob2lteDdmYTRJSllwTkxSdEJqSm9tWWZpVGtKRU5tK2ZrZmNDdzdsV25vSWpOUEJBVHNNY2JSMVFCR3QrRWhHSzBTMUxsci9LQWJXZGdwNGFzbWFOeStSSElLMkNUUHZOeUNLZFkyYnVuR2ZYZDhDWFRKMTdkQnNaTGw3T2MvdVZucndHRlF0T2tLZ1ptalJZY2ZvZmVwRnJuWlZlK0RlMWUvdHFWcWVxeDVLOUwzUjRlajRFcWJJaDNzQWlDcXRJTVVJQ2ZnZmtJaUJWViIsIm1hYyI6ImM0NjcwNDIyYjc5ZWE5NDk0NzE5NTYyOWVlODhmNzJiNTAyNTg0YzNlM2E1NzljNmRlMGRkNzkxZDhjNzUxOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+