Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге три машины столкнулись на улице Никитина
Происшествия

В Калуге три машины столкнулись на улице Никитина

Дмитрий Ивьев
03.02, 11:05
0 552
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Массовое ДТП произошло днём в понедельник, 2 февраля, в районе больницы №4.

По предварительным данным полиции, 40-летний водитель «Шевроле Нивы» врезался в попутную «Ладу Гранта», а ту машину отбросило по инерции в «Ниссан».

Травмы в аварии получил 20-летний водитель «Лады», рассказали в УМВД. Врачи оказали ему помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxFVm44MVRwQVVKbEtwbXN6ZkRrV1E9PSIsInZhbHVlIjoiRmtiYm9nc3h6QWtZY1dkMXYrR0VvWWcwT2tPeUt0YzdSazkzYnQ3SERxTnE2UTUwb1RxbUNZNkNzaUx2MW1OVXM5ajlOS0RkSmNuU3MvRlgvOXJnSE12TllPRTEva014a0J6ajJQWTRlcjNEek9qaHUrUEVHaTYwZFFDRndpQWYrTlZjTVMzUlFhMUtNNExkZlhKVEg0czVyT0FYS3NYek1yYTlPWjQzY01wcjFvWlNZWEc1Z2NGSS9YMmtnMk1Ucyt3T20wd3JtQUJ1YS84ZmFaeUs2WW9NbktmVmdMaElyUTNiVlFlY1A4K1AvK3FyUjF1SklTK2c0YkhtWmk2OTNrcUU5MnNjdnVrL01aWGJqdGhrWFg0VTE4MVFZNS9DdGI2c2ZVbk5oNVVKRnRQaW9uWHNCNkZua0tWUTRDcGdrcGhEUnhId1dQQnoySWplVHgwZ2NDclE1U3lIaDNqcE9LODRwbG1GOWVRNEdmZGphbmQ5THV4cTFpYlN2K0xIZDQySytxang2cElnWmNQMlJPMGlTODRVZjMvUWNOa3VoZE4rNUtvOTU4ZENJMllvUysxa0dnWmd6NFRpUjVJVyIsIm1hYyI6IjQ2NTNlNzE4NzNhOTM4YTgxM2U4Y2ViOWE0YjE1NzllZGQ0MzkzODlmYTFmOWM1OWFmNzYwZTliZDY3OTU2Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InV6VndwV29JQi9iR3l2bmZGdnZtK1E9PSIsInZhbHVlIjoiYmdpRDNsQU1tZHM0L3E1ZEVXTFlwUjRrbXpEL05UbW0xMm0wOWwrYTArYVFmVHgyRHVva2s3NTA1dXZiaWdzSEJ1NTdyclVuK20zN0ptWUlzYXBsV3ZQL28yVHRndGpma0h5djU2Q0orUzU4am45T29LeUdRbU9tWEpFcEpFemxCL1VzSWE3Qk5qaWszNGpNUTZ3R0c5eFJMMk1jUkdtekpoeUNaYWgrMEoxZTJPdC81dmhwaWh2UW8xSUdZcS9nNlJxZEhNWHIrdVhiQU1TWjA1d29pRmtlYVZNcVhaYktBTk5rejRGM2M3TkpGck82ODFkRUoxSldMMUlhL3VBN1YxVUx1MGpqcmpidTdOT1dGa1VyVTl2TWozTWtSeTliMit3NkNBcW5yb1c1NDZEZjV2eW14UjlrOFd4TXMzMXByeEpXdXBCS2VONFVtc25iMWFWWkpBUktzQ1lFdVQrMnBXd3EvOVhNWC9CdGJkcjc5UGxrL0F3dVArR0FrMVNRUHJvVXpOeS9salB6NTNzTjNRbkFZZW9OdWErbU9MblJyRWROM2RRazVJdGduN29DRGUzV09zL05MZ0o2WmRxNnNtUVloNFFhbTlQVmhVczBhV1VEeTFxNXZON29EcTByZ0JaNzUydVdqMkMwcU9sMUI0Mlp6RGxxTWVMR2FwSmRySUl2SWlGZVMrdjVZRDI4UGRIRnNBeENiZFd0dVF1dDFPZ0ZYZ3VyaUpmN1R6ZjRrSXFmeTRUYjNmc0RwZ1hLMFRBMmFSUkEvTGI3eGlUODk5MHBOZ0tSVHBrUGtrSXVtNjNrWkdDWlhqUVJuSkwrRi9uR3hzbW1yYkFVNWl2LyIsIm1hYyI6IjNkNGJmYzAzMzI4NjBkZWFhZGEzNDBmMGYwMmZhMTc2NjViYWZmNjViNzYyNGU0MTU0NThmYWIzZTA2ZDY5MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+