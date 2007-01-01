В Калуге три машины столкнулись на улице Никитина

Массовое ДТП произошло днём в понедельник, 2 февраля, в районе больницы №4.

По предварительным данным полиции, 40-летний водитель «Шевроле Нивы» врезался в попутную «Ладу Гранта», а ту машину отбросило по инерции в «Ниссан».

Травмы в аварии получил 20-летний водитель «Лады», рассказали в УМВД. Врачи оказали ему помощь.