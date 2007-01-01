В Калуге «Тойота» сбила двоих пешеходов на переходе
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днём в понедельник, 2 февраля, на перекрестке улиц Ленина и Пролетарской.
Примерно в 13:00, по предварительным данным ГАИ, 52-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны улицы Баррикад и сбил двоих пешеходов на нерегулируемом переходе. Пострадали 63-летний мужчина и 57-летняя женщина.
Врачи оказали пострадавшим помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь