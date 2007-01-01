Обнинск
-16...-15 °С
Происшествия

В Калуге «Тойота» сбила двоих пешеходов на переходе

Дмитрий Ивьев
03.02, 11:57
0 921
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днём в понедельник, 2 февраля, на перекрестке улиц Ленина и Пролетарской.

Примерно в 13:00, по предварительным данным ГАИ, 52-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны улицы Баррикад и сбил двоих пешеходов на нерегулируемом переходе. Пострадали 63-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Врачи оказали пострадавшим помощь.

