Аэропорт «Калуга» опять закрыли для полётов

Ограничения введены около 10:50 во вторник, 3 февраля. Об этом сообщили в Росавиации.

Посадка и взлёт в Грабцево пока запрещены. Впрочем, регулярных рейсов в Калуге на этот день и так не запланировано.

Ограничения связаны с вопросами безопасности.

Ранее такие меры применялись в ночь на 3 февраля. Власти сообщали о двух сбитых беспилотниках.