Аэропорт «Калуга» опять закрыли для полётов
Ограничения введены около 10:50 во вторник, 3 февраля. Об этом сообщили в Росавиации.
Посадка и взлёт в Грабцево пока запрещены. Впрочем, регулярных рейсов в Калуге на этот день и так не запланировано.
Ограничения связаны с вопросами безопасности.
Ранее такие меры применялись в ночь на 3 февраля. Власти сообщали о двух сбитых беспилотниках.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь