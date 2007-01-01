Обнинск
-24...-23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Аэропорт «Калуга» опять закрыли для полётов
Происшествия

Аэропорт «Калуга» опять закрыли для полётов

Дмитрий Ивьев
03.02, 10:52
0 241
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ограничения введены около 10:50 во вторник, 3 февраля. Об этом сообщили в Росавиации.

Посадка и взлёт в Грабцево пока запрещены. Впрочем, регулярных рейсов в Калуге на этот день и так не запланировано.

Ограничения связаны с вопросами безопасности.

Ранее такие меры применялись в ночь на 3 февраля. Власти сообщали о двух сбитых беспилотниках.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFzb2lGdTVudW4rM0pSd0xQalhPOGc9PSIsInZhbHVlIjoidi8rRGNZVDZwOTV4dlJ2KzQvQzUzbjY0dnEvdHo3RlA2ZjlaclkyN0ZNNDNzV3MyRHAwMEY2WEh5cEVjNVlqeTRTYTZ2UkRlNUZicUVZb1BhaU1JY0I1T0IzaWt0c0Y0cnNwWERKU2lNM2xqVDNHQUlxOHN5RThKdmxrcFJGVzA4UjR4WkJvYzBneHBvNWd2TkgzVTdaSXpQZTY0dFFDdC91b3E5bnBDMG9iTGtibGtyckFpcjFXYmJUMmIvRmxJR1oyQWUycWljR0xMdGs4MFEvS2xyTGZpVVRYT1k2bkxLQ2pEc3Npdlo2UmJ0SlVCZU1Gc3REakYzWkI0Q0VBZzF6MmdYUHlIWGd0ZVVIUnVabENvQ2Y2Z2lTU2lleUVrK0NSZlhPbUY4UE1heFcyN2NsSXFsalB5TmdLakYwT3FweW85T1BBejYxeHA1aTlwRWxpakhRQ0U3amJVRkhkbmVobEhDSkZkWCtwOXhoQzdPWEdwSXVqTFIxQkRoVU5rZWV4ZFkxYWZCYkw3YTJPWEdsTWFlQkRiRXhEVFJhMkY0UEVxWHNxU3NQc0hBSnpKK3Zza3VDRE5QWmxUbVIzWSIsIm1hYyI6IjliMDM5NjQ4YTkzYjM0NDRiMTMwNGViYTVjMWQ1ZTMxNzA5NDc4ODMyMWZmYjA3MGY1NjE1MGQ3N2Y4NDYxNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikd2bWlXTFBkSnl3anF6cDJPV2c3S0E9PSIsInZhbHVlIjoiWFlUOUZPQ1Zua2gvNWpzL2RSZTBxR1ZpZkpjb0R0cnQ4Wmo3Zkt0ZXI5VWNteFRZaU5wd2tKWXBkTmFBYmdKUFNicy9nRzY4UkUrM0U4UlFOMzZRblNWVlJrSlhvMzJOSURKUTVFNWxNSHQ5N3B0KzlBRS9mWCtVYWpxTW4yVTZINjBHSGQyVkdPdGRoVWVXVUZaUU9PNGVZbnFoRS9Ea2QvbEVuVnM2WGx5VW1vVzZWQlNrVUd1SWFQV21JOFlxOFdEQUdpdVZqYkZxQ05vNHRCUHZZbmlRVkgrMFBNdnhPbmM3bzFra1RHV2ZlSnZWcm5RUTd5OXNCZjlxYlBMaE1sVFBzVU9MZWIrVGFQRG1QdXJTR2lBV2w2ZFdIZHNKY1ErNURXUU4zMTY2d1Z0VGxvd2pzRzI0Smh1VXdEd29hV2xvcjF0aE5pMWh6UXZYWlY2UnlKVjc2d0FJM2VQbDBqdEVYL25laFN3TFpVaTJ1VGZ1VWdnb0k3QWI3OU5mdmswVGE0enE2dC9tc1B3V2tjUmg2S1dvbkZmMjQ2Z2tNb0Flc250QXMvRkFTUDhnYWFpR0NvQ0t6SFZvNDdmcUY2NFdrVDU1Sis3dG13L3ZSYkpXa0lkaHVXY1hkNlJVR0l0anpZZG01K3pwa0x5eTRmbEpPMmhGOWpPZWlUcDdtVldNcHd4eXgzaVlPaTd3M1JuR3VQVVY0eHZsMFpRa3VvbkczTzFVWlRTVi9JOHlkZzRRMzdYQ0tEd2laZXoxNXZuaGxuZEhpZFprclZsWmkxeFVybHI0ckkrVnR5L2hoOHorVXI3Ykhzb2o3N3VYNThSdVNiOFgwNkZwR2VEYSIsIm1hYyI6IjZjMDExNDg4MWUyZDQwNjdjMGZhOTYyNjhjMjk3NmM2YjNhMWM1OGNkZWU4NDdjMjlhZWRmYTUzZGIxMjE1OWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+