В Калужской области сгорел жилой дом
В ночь на вторник, 3 февраля, пожар произошёл в деревне Костиково Дзержинского района. Об этом рассказали на официальном сайте Главного управления МЧС по Калужской области.
Сообщение о пожаре поступило около 00:15.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал, но дом уничтожен огнём.
На место выезжали два расчёта спасателей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь