Обнинск
-24...-23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области сгорел жилой дом
Происшествия

В Калужской области сгорел жилой дом

Дмитрий Ивьев
03.02, 07:53
0 319
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на вторник, 3 февраля, пожар произошёл в деревне Костиково Дзержинского района. Об этом рассказали на официальном сайте Главного управления МЧС по Калужской области.

Сообщение о пожаре поступило около 00:15.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, но дом уничтожен огнём.

На место выезжали два расчёта спасателей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxmUUxpblMrbzl1OHlUOUtmRWdTQ1E9PSIsInZhbHVlIjoibmt5OStjUFZja00rZjNJVExtMVZXbkdia3hxYkpiWCtZNk01T1NhVmVCR3FYTkZjMVgyaHYxSFZOR2d4S0NtU3A0bklUOWVXZ1pUZWs5WEtpZ3ZUODhoREJMMWx6TkVUdmp5RkdyODhNVG1qMmFFRy81S1BtbGhnU2J5SnhZcDdxVWtTcCtjSjRubGZuTUVyWkpHVjVWcE1UOFoxYlg0MjBFNXpWRnlKTHhUSjNmR25pMWE1TFhKM1B4SEEyelJBcklERm1yaysrMFlFWXI4TjM0NTUvMVV1bjhqNGw3TFZXZzFUT2ZvS3MzRkVFTFQ4SnVpUFNwNDZ4bnZnMWdBNHVxTE1jTEJuVCtKeFN5L0pmS3hON0JNQnVLenZaQVRqZTBqNWRpNjdQRWJObXNaSTVBZnRYWmt5U2RhRzdLc2d5aTBnMUVZUEg0cjJ0MHAvNktlUkUvZmhVa3Fwck5WRWtyVUJEK2hxZlpFNVdyUHRsNTU2dFdQcEpVaXNLS2lhQ0tOUGc2aUVTOGJtcHJWcUVOV05iWmVESWlhYzhFQ2N0L3dqRlV1ay9DbU8vTWRpdmozV1JDUXY2N0F2b0RvSiIsIm1hYyI6ImY2NTNjYTZhNTJiZWFlYzI1MjVlMjlkZTRkMzQxYjEwY2Q2MGRiY2YxYzRiZjk1Mzc1NjAyZDVkMTk5NzQ1OTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRQdWpLRnpCNEpSMUhCb0RsTFhBa2c9PSIsInZhbHVlIjoiVytVSWF2QUFoOHpCVVJwdEpxTFBXV0ZzdDZHMERHMm1pUWxYay9sRG1qdFBlRGNVb24rY3R4WXFYNExVRW5BOWsyZnBQYmlNTjlscVdsU0J3dXB0amtHZFlMUTBlMEN6MnhWN3VmTnM1Si9GUyt1dXJWdGN5eUNBanp5TmVQVk1ESW8rejk0M0xVdEVSeGlsZUpySnZUYlhkMjE4UDczS3dsaUZtNWNvaWZSMEZpVGNqWGtGcW9TM2prb1cycTAwVVFjOHdza0grK2ZJL3VBRVBady9MTmhTbHRLSGRWclFXZTloRDRRamVUK0FhcHlsV1FnajA2MTFlUmxtK1dZdDljc2RTZm50OW44WSt0VktoK0xIZ3hCVFBydFJOSDAzYldHT3h0bnAxUENjTktxN3JweWNjaTBnYXhnNUFFSDN3dTM1WkJyUEtsYS95VFltOXNHOTcxMnpzcHdDSmQ5UFFQUTZNZjU2R3pQNWtQTU8vQ1NRUFBORlcwcG4vc2tmd2RTVDQ4d3ljZ0sycFM1bEY3Rk9WenZTdEEreU1FWDZsVWFVNFFxbnZGbXExUEh6SGR0MGxPb2VtK1pjS3VGa3FyYkpQN3pQL2tCZUtBbmVSNmRuWjFiOGlLTy9YQmFBWWRoSjZadWtoVEZKdE5WeERYMDZGdmtJUzVoL205M091czBsejR6SWRMTFM4a2JXNmM5ZS9JcjkrZEd2M290K3E2eUQ1Rm1kMmlVa21laUdnRlpSRjNSS1ZYOERIamUvNXE2SzNyM3FxaktNdHd5T1pQNzAwTFNVcE90M2J4bHJaRHhNK242bXFQekUwWndSZ3dKZGtJYk9wSnBYVWxLNSIsIm1hYyI6ImI4N2NlZWM5NjcyNTgwMmNjYzM4NmQ2NjU5ZDhiZGM4OGU3MWUyNzc3Y2RiZmQyNjg0ZDRkY2UzODY1MjgwNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+