В Калужской области сгорел жилой дом

В ночь на вторник, 3 февраля, пожар произошёл в деревне Костиково Дзержинского района. Об этом рассказали на официальном сайте Главного управления МЧС по Калужской области.

Сообщение о пожаре поступило около 00:15.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, но дом уничтожен огнём.

На место выезжали два расчёта спасателей.