В Калуге на улице Московской прорвало трубу, движение встало

Коммунальная авария произошла недалеко от Московской площади. Это вызвало большую пробку утром во вторник, 3 февраля.

- На ул. Московской в р-не магазина «Спутник» прорыв горячей воды. Коммунальная авария стала причиной огромной пробки, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса». - Движение всего транспорта затруднено.

Напомним, машины в сторону центра стоят от путепровода до Московской площади.

В администрации города в то же время заявили, что по дороге течет холодная вода. Но очевидцы говорят, что от неё поднимается пар.

О потопе в этом месте мы рассказывали ещё 2 февраля.