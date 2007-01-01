В Калуге на улице Московской прорвало трубу, движение встало
Коммунальная авария произошла недалеко от Московской площади. Это вызвало большую пробку утром во вторник, 3 февраля.
- На ул. Московской в р-не магазина «Спутник» прорыв горячей воды. Коммунальная авария стала причиной огромной пробки, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса». - Движение всего транспорта затруднено.
Напомним, машины в сторону центра стоят от путепровода до Московской площади.
В администрации города в то же время заявили, что по дороге течет холодная вода. Но очевидцы говорят, что от неё поднимается пар.
О потопе в этом месте мы рассказывали ещё 2 февраля.
