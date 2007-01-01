Обнинск
-24...-23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге на улице Московской прорвало трубу, движение встало
Происшествия

В Калуге на улице Московской прорвало трубу, движение встало

Дмитрий Ивьев
03.02, 09:11
0 1297
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Коммунальная авария произошла недалеко от Московской площади. Это вызвало большую пробку утром во вторник, 3 февраля.

- На ул. Московской в р-не магазина «Спутник» прорыв горячей воды. Коммунальная авария стала причиной огромной пробки, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса». - Движение всего транспорта затруднено.

Напомним, машины в сторону центра стоят от путепровода до Московской площади.

В администрации города в то же время заявили, что по дороге течет холодная вода. Но очевидцы говорят, что от неё поднимается пар.

О потопе в этом месте мы рассказывали ещё 2 февраля.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
50%
13%
13%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhoVm9hODhZTEFhNmJTWjQ4S1ZwTEE9PSIsInZhbHVlIjoiYkNOQWdaZ2dkeDV3S0hyVTV4d2lWbmZ2cklmSjE4TFY0a2hpS1FSTXVZUWhBREdTZCtCMjVuTTVVWmJCSld6OVEzU21VNVdqcXJsMkZsQ2NWODdDWmt1VzA2b1pHTWgzaXVxZll2SS9DL09oL3MwWWhYWU1idmlPaDJqbWhzN0ltVVY1TC9vTzIrcGNTaWdrUERGbDZ0dStqYUl6dHZGV010c2xJTjVwQnNqRUhpZlZSdThiWm05ejkxallkWFZudENXVnlFaUdVL1czZXc1d2tXeXNVRnVZdTBCYW5kaVdndnEwamZ0c0I4UmVSU3psRXdpaDBYb1pOZHd4MFRhZkVUQ0xjbUl6MWprWUhoWkFsTEFtOTVFWjR1RDVDTDN4dWUyUCtBVk9sUEcxZTM2cExkajBZYVJkbkJSWmlSai9TdkcwdW1EbkxkVmxSTHlyNHZCL01QNnQxTmh5L3JQT0kwTnRpcnB0eEFZN2k5UE5La0RGY0R3YVVaMG1uZFRpOUJCcGlJa0VoTXlDb21HTGNqc01iZUE5OVorRG5MS01QeFB6akFkSmVnazFJZjRKSytlT3BDdzVTTHBNNm9XcyIsIm1hYyI6ImIyYWI2ZTlhMWIxYjM0YmQzMzFiMGZmYjRjNjE0ZjAxMjBiM2M5YjIxOTk4YjA3NGZjNmY2NjQxMDljODdjODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imc0QTdKVmZ3TGJaT2p2U3RBOHIybXc9PSIsInZhbHVlIjoiVTNoeS9LR2dXS1g4L1hYSzZCbzl2bjRWdlFTTHkrWllOWm1Iei83RXFsVFNqUmZlbW93T3Vpd2c0OVgveGV6WWVlL1VrUS9rbzBYdnp6WmZBOWg3dnBYR25NdFRJUGI1bjdxZWNnNXFnN0o5SU0wcE1zSHVhdHpFWEluTVhEMmk3S2hoU0YrWU9zQm9rVy9veEN4NUtnSUFibnVnRmR2WXJXdVQ4ejd0M0duK3JXZjFEOUUyYnVmb0xXQ2RnVWF2K21MNklpZjcwM0pNazU3Q2dkV0VwMHp0OUxYM0lyMUdyLzRCTFAzTTQvNHYvV0hvQ0JLT3VwM3dUZGNYRU0zRU9mYUlDQTBJN3hSVUNNTndiRUZsUjFyUTBXOHEzQkUycjVia3M4VmkvUXdTdTFVSUZ4MUpZcHk1UlhSa1QvTDBEdm54QVBDRGVxOTZIUEVwMmR1QjFWZ1pOSDl6bm80QU9CV3ZkSUdGc0xxVkVBazRqN2NwaWpaMndRTmMrWHlDWS9qTjZWSVI1Z1hWNm5SeUZiKzVUWVNSK1h2dWc0ek1jUzlueExVRXRWM25VUjN6NnloNUlmdGl4ZkV3ZC9hUzcxdVhGTmhDak1FLzB3bXUzYk9hKzAzUHF2Zk02VlFXMDdlcnhCYXBVY2FFRCtsUmZWN3g4Vlo0ZXpyem5IQTNZUWFMbytlbEdVTStzckhPL2lsaVFIZjFBSTRxUTV4dmw2cVJYaHFMSWU2d1BVc0U2bFJtM2tBRDhidWIrMFJqUlQxaEllWTNmcldZcUV4QjdISC9IZVhLdFFoUEdLQ0VQamlHY2VxY2FsaVZ2K25oYlcyTXVvUnlCaWpiZkZPMSIsIm1hYyI6IjQxZDdhMDljMDFhNWNlNjAyYTcxMjM1NjA0OWViNzE2YjQ2NmM3ZTVmNzQ3MmM1NDRhNzExYTNhY2QwZDUyZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+