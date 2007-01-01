Обнинск
Происшествия

В Калуге улица Московская встала в большой пробке

Дмитрий Ивьев
03.02, 08:59
0 685
Движение затруднено утром во вторник, 3 февраля.

По сообщению очевидцев, в районе дома №236 произошло ДТП.

В сторону центра машины стоят от путепровода до Московской площади. Затор образовался и в обратную сторону.

Также в пробках стоят улицы Телевизионная, Глаголева, Билибина, Ленина и дорога между деревней Белой и Силикатным.

О потопе в этом месте мы рассказывали ещё 2 февраля.

