В Калуге улица Московская встала в большой пробке
Движение затруднено утром во вторник, 3 февраля.
По сообщению очевидцев, в районе дома №236 произошло ДТП.
В сторону центра машины стоят от путепровода до Московской площади. Затор образовался и в обратную сторону.
Также в пробках стоят улицы Телевизионная, Глаголева, Билибина, Ленина и дорога между деревней Белой и Силикатным.
О потопе в этом месте мы рассказывали ещё 2 февраля.
