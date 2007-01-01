Обнинск
Происшествия

Беспилотную опасность объявляли ночью в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.02, 07:41
0 324
Сообщения от МЧС поступили на телефоны жителей региона в ночь на вторник, 3 февраля.

Людей призывали быть бдительными.

Спустя несколько часов беспилотная опасность была отменена.

Власти Калужской области сообщили, что силами ПВО сбиты два беспилотника, обошлось без пострадавших. На земле также нет разрушений инфраструктуры.

бпла
