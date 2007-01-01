Беспилотную опасность объявляли ночью в Калужской области
Сообщения от МЧС поступили на телефоны жителей региона в ночь на вторник, 3 февраля.
Людей призывали быть бдительными.
Спустя несколько часов беспилотная опасность была отменена.
Власти Калужской области сообщили, что силами ПВО сбиты два беспилотника, обошлось без пострадавших. На земле также нет разрушений инфраструктуры.
