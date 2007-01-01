Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотники
В ночь на вторник, 3 февраля, силы ПВО работали в Барятинском и Перемышльском районах.
Там уничтожены два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений. На местах происшествий работают оперативные службы.
МЧС объявляло ночью беспилотную опасность.
