В Калуге массовое ДТП произошло на улице Никитина
В Калуге массовое ДТП произошло на улице Никитина

Дмитрий Ивьев
02.02, 16:48
Около 14:10 в понедельник, 2 февраля, там столкнулись три автомобиля: «Ниссан», «Лада Гранта» и «Нива Шевроле». Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным спасателей, в аварии есть один пострадавший человек.

Причины происшествия еще устанавливаются.

Это ДТП у больницы №4 вызвало пробки на улицах Никитина и Горького.

