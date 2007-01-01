В Калуге массовое ДТП произошло на улице Никитина

Около 14:10 в понедельник, 2 февраля, там столкнулись три автомобиля: «Ниссан», «Лада Гранта» и «Нива Шевроле». Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным спасателей, в аварии есть один пострадавший человек.

Причины происшествия еще устанавливаются.

Это ДТП у больницы №4 вызвало пробки на улицах Никитина и Горького.