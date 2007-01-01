В Калуге назвали причины ДТП на улице Труда

Эта авария произошла вечером в воскресенье, 1 февраля, в районе перекрестка с улицей Герцена.

По предварительной информации полиции, 28-летняя калужанка за рулем «Лады Гранта» двигалась по Труда со стороны Телевизионной, поворачивала налево и не пропустила встречный автомобиль ВАЗ 211440.

Травмы в аварии получила 23-летняя пассажирка ВАЗ 211440. Ее отвезли в больницу.