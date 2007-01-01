На калужской трассе две женщины пострадали из-за лопнувшего колеса у грузовика
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 1 февраля на федеральной дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.
По предварительным данным, около 8:30 у грузовика ЗИЛ на ходу взорвалось заднее левое колесо. Машина ушла в занос и врезалась в попутную «Ладу Веста».
Травмы получили две пассажирки «Лады» - женщины 57 и 34 лет. Их доставили в больницу.
