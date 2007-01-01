Обнинск
Происшествия

В Калуге три улицы встали в пробках из-за ДТП

Дмитрий Ивьев
02.02, 14:43
Аварии произошли днём в понедельник, 2 февраля.

По сообщению очевидцев, автомобили столкнулись на перекрестке Степана Разина и Салтыкова-Щедрина, а также на улице Никитина – у больницы №4.

По улице Степана Разина затруднено движение вниз со стороны Никитина.

По Никитина затор образовался в обе стороны. Также в пробке стоит Горького на участке между Никитина и Тульской.

