В Калуге три улицы встали в пробках из-за ДТП
Аварии произошли днём в понедельник, 2 февраля.
По сообщению очевидцев, автомобили столкнулись на перекрестке Степана Разина и Салтыкова-Щедрина, а также на улице Никитина – у больницы №4.
По улице Степана Разина затруднено движение вниз со стороны Никитина.
По Никитина затор образовался в обе стороны. Также в пробке стоит Горького на участке между Никитина и Тульской.
